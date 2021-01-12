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SpaceX Starlink internet hizmetini İngiltere'ye de taşıdı!

12.01.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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SpaceX Starlink internet hizmetini İngiltere'ye de taşıdı!

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uzaydan internet projesi Starlink, Kuzey Amerika'nın dışına çıktı. Business Insider'ın haberine göre uzaydan internet projesi Starlink'in beta testleri İngiltere'de başladı.

Starlink Elon Musk'ın SpaceX şirketi ile gerçekleştirmek istediği en çılgın projelerinden biri. Hatta artık bu projenin gerçekleştiğini söylemememiz mümkün. Zira SpaceX, kısıtlı bir kullanıcı kitlesi ile beta testlerine başladı. Gelen haberlere bakılırsa Starlink çılgınlığı şimdi ise İngiltere'ye sıçradı.

STARLİNK ARTIK İNGİLTERE'DE

Business Insider'ın haberine göre, SpaceX, İngiltere'de beta testlerine başladı. Haberde İngiltere'de telekomünikasyondan sorumlu Ofcom'un SpaceX'e resmi izin sağladığı söylenirken, ülkedeki kullanıcıların şirketin halka açık beta testi için kitlerini çoktan aldığı belirtildi. Haberde İngiltere'deki Starlink ücretleri de yer aldı.

Starlink

İŞTE İNGİLTERE'DEKİ STARLİNK ÜCRETLERİ

Buna göre Starlink'in beta testine kaydolan kişiler, öncelikle Starlink kit adı verilen ekipmanlar için 439 sterlin ödemek zorunda. Starlink aylık abonelik ücreti ise 84 sterlin olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar ABD ve Kanada'daki fiyatlandırmalara oldukça benzer. Peki Starlink'in İngiltere'deki hız değerleri nasıl?

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BETA KULLANICISI HIZ DEĞERİNİ AÇIKLADI

Haberde görüşüne yer verilen kırsal kesimdeki bir Starlink beta kullanıcısı, daha önce 0,5 mbit indirme hızı elde ettiğini ancak uzaydan internet Starlink sayesinde indirme hızının 85 mbps'e kadar çıktığını ifade ediyor. SpaceX ise 26 Ekim'de abonelerine gönderdiği bir e-postada, beta testine katılan kullanıcıların 50 ila 150 Mbps arasında bir hız değeri bekleyebileceklerini söylemişti. Tabii Starlink uydularının sayısı arttıkça internet hizmeti daha iyi bir hale gelecek.

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