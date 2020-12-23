SpO2 sensörü ile geldi: Realme Watch S Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme Watch S Pro akıllı saat modelinin tanıtımdan önce resmileştirdi. Öncesinde bir duyuru yapan Realme, CEO'su Madhav Sheth aracılığıyla Realme Watch S Pro'nun yeni bir görüntüsünü de paylaştı ve 23 Aralık'ı işaret etti. Nitekim sürpriz olmadı ve bugün Realme Watch S Pro tüm detaylarıyla tanıtıldı.

REALME WATCH S PRO ÖZELLİKLERİ

Watch S Pro özellikleri arasında 1.39 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran 454 x 454 piksel çözünürlüğüne sahip. 100'den fazla saat yüzü taşıyan Realme Watch S Pro, bünyesinde çift çekirdekli ARM Cortex-M4 işlemcisi taşıyor. Ayrıca akıllı saatin 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı olduğunu belirtelim. Tabii bu noktada kalp atış sensörüne ev sahipliği yapan Watch S Pro'nun Apple Watch Series 6 gibi SpO2 sensörüne de sahip olduğunu ve kandaki oksijen yoğunluğunu ölçebildiğini söylemek gerek.

GPS desteği ile gelen Realme Watch S Pro 15 farklı spor modunu destekliyor. Bu spor modları arasında yüzme, yoga ve bisiklet sürme gibi sporlar da mevcut. 420 mAh değerinde bir bataryayla gelen Watch S Pro, Realme'nin iddiasına göre 14 güne kadar kullanım sağlıyor.

REALME WATCH S PRO FİYATI

Realme Watch S Pro fiyatı yaklaşık 135 dolar olarak açıklanmış durumda. Akıllı saat, 29 Aralık'ta Hindistan'da satışa sunulacak. Realme Watch S Pro'nun Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Fakat bu konu hakkında resmi bir açıklama yok.

