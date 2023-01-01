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Spor kıyafetleri ve makyajı olay yaratıyor! "Erkeklere sahip olamayacaklarını göstermek..."

01.01.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sporda rahat kıyafetler giymek egzersiz yaparken çok daha konforlu olmayı sağlayabiliyor. Ancak moda ve toplumun güzellik baskıları birçok kadının spor yaparken bile rahat olmamasına sebep olabiliyor. Sporu makyajla yapan kadınların sayısı giderek artıyor. TikToker Rosa Esparza, makyaj ve modaya uygun kıyafetlerle yapılan antrenmanları savunarak bu şekilde spor yapmasının nedenini paylaştı.

Spor kıyafetleri ve makyajı olay yaratıyor! "Erkeklere sahip olamayacaklarını göstermek..."

Uzmanlar makyajla spor yapmanın zararlı olabileceği hakkında uyarılarda bulunuyor. Spor esnasında cildin terlemesiyle birlikte açılan gözenekler makyaj malzemelerinin zararlı kimyasallarından etkilenebiliyor. TikToker Rosa Esparza'nın sosyal medyada paylaştığı makyaj ve modaya uygun kıyafetlerle egzersiz yapma tutkusu oldukça dikkat çekiyor.

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26.000'den fazla takipçisine "Spor salonunun sevimli hissettiğim tek yer olduğuna ikna oldum" dedi. Ancak, videolarını izleyen bazı takipçileri bu duyguya katılmıyor. TikToker'ın spor kıyafetleri ve makyajı sık sık eleştiriliyor. Esparza, "Kızım bunu sık sık yaparım ... Sevimli spor salonu kıyafetleri... Tam ihtişam, başarısızlığa kadar antrenman = egzersiz bombası."

"GÜNÜMÜN EN ÖNEMLİ OLAYI"

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Bir sosyal medya kullanıcısı "Neden spor salonuna neredeyse çıplak gidiyorsun?" diye sordu. Spor salonunu "günümün en önemli olayı" olarak nitelendiren Esparza, "Erkeklere sahip olamayacaklarını göstermek, dikkatlerini çekmek değil." diye yanıtladı.

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