Spor kıyafetleri ve makyajı olay yaratıyor! "Erkeklere sahip olamayacaklarını göstermek..."

Uzmanlar makyajla spor yapmanın zararlı olabileceği hakkında uyarılarda bulunuyor. Spor esnasında cildin terlemesiyle birlikte açılan gözenekler makyaj malzemelerinin zararlı kimyasallarından etkilenebiliyor. TikToker Rosa Esparza'nın sosyal medyada paylaştığı makyaj ve modaya uygun kıyafetlerle egzersiz yapma tutkusu oldukça dikkat çekiyor.

26.000'den fazla takipçisine "Spor salonunun sevimli hissettiğim tek yer olduğuna ikna oldum" dedi. Ancak, videolarını izleyen bazı takipçileri bu duyguya katılmıyor. TikToker'ın spor kıyafetleri ve makyajı sık sık eleştiriliyor. Esparza, "Kızım bunu sık sık yaparım ... Sevimli spor salonu kıyafetleri... Tam ihtişam, başarısızlığa kadar antrenman = egzersiz bombası."

"GÜNÜMÜN EN ÖNEMLİ OLAYI"

Bir sosyal medya kullanıcısı "Neden spor salonuna neredeyse çıplak gidiyorsun?" diye sordu. Spor salonunu "günümün en önemli olayı" olarak nitelendiren Esparza, "Erkeklere sahip olamayacaklarını göstermek, dikkatlerini çekmek değil." diye yanıtladı.



