Spor sonrası kas ağrısı neden olur, nasıl geçer? Spor sonrası kas ağrısına ne iyi gelir?

Spor yapmanın sayısız faydası olmasına rağmen, kas ağrıları pek çok kişinin karşılaştığı yaygın bir sorundur. Spor sonrası kas ağrısı, genellikle yoğun egzersizlerin ardından ortaya çıkan ve egzersiz sonrası ertesi günlerde hissedilen ağrılar olarak tanımlanabilir. Bu ağrılar, kasların yorulması ve kas liflerinde meydana gelen küçük yırtıklar nedeniyle oluşur.

Spor sonrası kas ağrısı neden olur?

Spor sonrası kas ağrısı, gecikmiş başlangıçlı kas ağrısı (DOMS) olarak bilinir ve egzersiz başladıktan 24-72 saat sonra ortaya çıkar. Ağrının temel sebebi egzersiz sırasında kas liflerinde oluşan mikroskobik yırtılmalardır. Bu yırtılmalar kasların daha önce alışık olmadıkları şekilde zorlanması veya yeni bir egzersiz programına başlanması sonucu oluşabilir. Yırtılmalar kas hücrelerinde iltihaplanmaya ve ağrıya neden olan kimyasalların salınmasına yol açar. Bu kimyasallar, sinir uçlarını uyararak ağrı sinyallerinin beyne gönderilmesine neden olur.

Spor sonrası kas ağrısı için ne yapmalı?

Spor sonrası kas ağrısı, gecikmiş başlangıçlı kas ağrısı (DOMS) olarak bilinir ve egzersiz başladıktan 24-72 saat sonra ortaya çıkar. Kas liflerinde mikroskobik yırtılmalardan kaynaklanır ve genellikle geçicidir. Spor sonrası kas ağrısı nasıl geçer sorusu genellikle spora yeni başlayanlar ve ağır spor antrenmanları yapan kişiler tarafından sıklıkla sorulur. Spor sonrası kas ağrısına ne iyi gelir sorusuna şu yanıtları verebiliriz:

Egzersiz öncesi ısınma ve sonrası soğuma hareketleri yapmak kas ağrısını önlemeye yardımcı olabilir.

Egzersiz sırasında ve sonrasında bol su içmek, laktik asidin atılmasına ve kasların iyileşmesine yardımcı olur.

Ağrıyan bölgeyi çok fazla zorlamadan hafif egzersiz yapmak kan akışını artırabilir ve kasların gevşemesine yardımcı olabilir. Yürüyüş, yüzme veya bisiklete binmek gibi düşük tempolu egzersizler idealdir.

Soğuk kompres uygulamak iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. 20 dakika boyunca ağrıyan bölgeye soğuk kompres uygulayabilirsiniz.

Masaj yapmak kas gerginliğini azaltabilir ve ağrıyı hafifletebilir. Profesyonel bir masaj yaptırabilir veya evde masaj aleti kullanabilirsiniz.

Ağrı kesici ilaçlar, ibuprofen veya parasetamol gibi, kas ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Kaslarınızın iyileşmesi için dinlenmek önemlidir. Ağrı çok şiddetliyse veya birkaç gün sonra geçmiyorsa doktora görünmelisiniz.

Kafein ve alkol dehidrasyona neden olabilir ve kas ağrısını artırabilir, kafein ve alkolden kaçının.

Protein ve antioksidanlar bakımından zengin besinler tüketmek kas onarımına yardımcı olabilir.

Uyku sırasında kaslarınız onarılır ve yenilenir. Yetişkinler için her gece 7-8 saat uyku idealdir.

Spor sonrası kas ağrısı normaldir ve genellikle birkaç gün içinde geçer. Yukarıdaki adımları izleyerek ağrınızı hafifletebilir ve kaslarınızın daha hızlı iyileşmesini sağlayabilirsiniz.





