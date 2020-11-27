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Square Enix evden çalışma politikasını netleştirdi

27.11.2020 12:29 | Son Güncelleme:
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Square Enix evden çalışma politikasını netleştirdi

Dev video oyun yapımcısı Square Enix teknoloji ve oyun dünyasında ses getirecek bir karar alarak çalışma düzeninde temelli bir değişim yapacağını açıkladı.

Buna göre Square Enix evden çalışma sistemini kalıcı yaptığını duyurdu. Böylece pandemi karantinaları nedeniyle “geçici” olarak geliştirilen evden çalışma çözümü kalıcı olarak uygulanacak.

ÇALIŞANLARA SEÇENEK SUNACAK

Şirketin yeni projesine göre iş tanımı izin veren tüm çalışanlara evden ve ofisten çalışma seçeneği kurulacak. Çalışanlar, seçtikleri lokasyonda haftada en az 3 gün çalışma şartına uyacak. Diğer günleri ise kendi tercihlerine göre ofis veya evde geçirebilecekler.

Bu yeni modelin, hem yüz yüze çalışmak isteyenlerin hem de evde çalışmak isteyenlerin ihtiyaçlarına cevap vereceği düşünülüyor. Square Enix böylece ofislerini tam anlamıyla kapatmadan evden çalışma modeline geçmiş olacak. Çalışanlar ayrıca eğer isterlerse aylık bazda çalışma pozisyonlarını değiştirebilecekler. Yani bir çalışan, “ben önümüzdeki ay ofiste çalışmak istiyorum,” diyebilecek. Böylece evde yaşanması olasi ailevi sorunlardan kaçıp ofiste işine odaklanması da mümkün olacak. Şirket de ofiste çalışacak çalışanı için gerekli altyapı hazırlığını yaparak çalışmaya uygun ortamı sunacak.

Şirkete göre bu yeni çalışma modeli, üretkenliğe odaklanmış çalışma modeli olarak hazırlanmış. Her çalışan kendi sorumluluğunu alarak yapacağı işi zamanında ve doğru kalitede teslim etmek durumunda olacak.

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Peki siz evden çalışma formatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de bu şekilde mi çalışıyorsunuz? Şirketinizin bu yeni çalışma formatına bakışı nasıl?

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