Squid Game Elon Musk neden gündem oldu? Squid Game Elon Musk tagi Twitter'da gündem oldu!

Elon Musk, Twitter'daki paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 'SquidGameElonMusk' hashtag 'i kısa sürede gündeme girdi. Twitter kullanıcıları tarafından Squid Game Elon Musk'ın neden gündem olduğunu araştırılıyor. Peki Squid Game Elon Musk neden gündem oldu?

SQUİD GAME ELON MUSK NEDEN GÜNDEM OLDU?

Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'da paylaşımları ile ses getirmeyi sürdürüyor. Musk, iş yaşamındaki başarılarıyla olduğu kadar Twitter'daki paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

Son olarak kripto paralar hakkında pek çok paylaşımda bulunan Elon Musk'ın Slashdot isimli bir sosyal haber sitesine verdiği yanıt üzerine #SquidGameElonMusk etiketi gündem oldu. Söz konusu etiket başlığıyla binlerce Tweet atıldı.



