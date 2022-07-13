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Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'nın kaçtığı adres belli oldu! Dikkat çeken iddia: Hindistan da işin içinde

13.07.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sri Lanka'da ekonomik kriz ile başlayan protestoların dozu artmış, öfkeli protestocular başkanlık konutunu basmış ve Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın evini ateşe verip havuzuna girmişti. Ekonomik krizin siyasi krize dönüştüğü ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Öte yandan ülkesini terk eden Rajapaksa'nın kaçtığı adresin Maldivler olduğu ortaya çıktı. Rajapaksa'nın ülkeden kaçışıyla ilgili ortaya atılan dikkat çeken bir iddiaya göre Rajapaksa'nın kaçışında Hindistan'ın parmağı var.

Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'nın kaçtığı adres belli oldu! Dikkat çeken iddia: Hindistan da işin içinde

Sri Lanka'daki durum giderek daha endişe verici bir hal alırken ülkede flaş bir kararla OHAL ilan edildi. İstifa edeceğini açıklayıp ülkeden kaçan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Maldivler'e gittiği ortaya çıkarken resmi olarak hala istifa etmediği için yeni bir devlet başkanı da seçilemiyor. Öte yandan Rajapaksa'nın kaçışına Hindistan'ın yardım ettiği yönündeki iddialar krizi bir ülkeye daha taşıdı. İşte tarihinin en büyük kriziyle boğuşan Sri Lanka'dan son durum...

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DA UYGULANACAK

Sri Lanka merkezli gazete Mawbima’nın haberinde, Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada, ülke genelinde OHAL ilan edildiği, Batı Eyaleti’nde de sokağa çıkma yasağı uygulanacağı aktarıldı. Başbakan Wickremesinghe’nin güvenlik güçlerine, taşkınlık ve ayaklanma çıkarmaya çalışan kişileri gözaltına almaları emrini verdiği aktarıldı.

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HİNDİSTAN, İDDİALARI REDDETTİ

Basında yer alan haberlerde, Rajapaksa’nın ülkeyi terk etmesine Hindistan’ın yardım ettiği iddia edildi. Hindistan’ın Sri Lanka Yüksek Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, söz konusu iddialar reddedilerek, “Yüksek Komisyon, Hindistan'ın Rajapaksa'nın Sri Lanka'yı tert etmesine yardım ettiğine dair asılsız ve spekülatif medya raporlarını kategorik olarak reddediyor. Hindistan, demokratik araçlar ve değerler, yerleşik demokratik kurumlar ve anayasal çerçeve yoluyla refah ve ilerleme isteklerini gerçekleştirmeye çalışan Sri Lanka halkını desteklemeye devam ediyor” denildi.

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SRİ LANKA’DA NELER OLUYOR?

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükûmet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükûmet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

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Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkeyi terk ederek Maldivler’e gitti.

Rajapaksa’nın henüz resmi olarak istifa etmemesi nedeniyle ülkede şu anda Devlet Başkanı seçilemiyor. Sri Lanka medyası, Rajapaksa’nın bu hafta içinde Meclis Başkanı’na istifa mektubunu ileteceğini duyurdu.

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(AA-İHA)

Son dakika: Sri Lanka'da sular durulmuyor! Ülke ekonomisi çöktü, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeyi terk ettiği iddia edildiSon dakika: Sri Lanka'da sular durulmuyor! Ülke ekonomisi çöktü, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Maldivler Sri Lanka
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