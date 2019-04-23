HABER

Sri Lanka hükümeti: Saldırılar Yeni Zelanda'ya cevap olarak yapıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2019 12:01 | Son Güncelleme

Sri Lanka hükümetinden bir bakan, ülkede kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırıların Yeni Zelanda'daki cami saldırısına cevap olarak yapıldığını söyledi.

Sri Lanka hükümeti: Saldırılar Yeni Zelanda'ya cevap olarak yapıldı

Sri Lanka hükümetinden bir bakan, ilk soruşturma sonuçlarına göre Pazar günü ülkede en az 310 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırıların Yeni Zelanda'daki cami saldırısına karşılık yapıldığını söyledi.

Açıklamada, saldırılardan iki yerel radikal örgütün sorumlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

ÖLÜ SAYISI 310'A YÜKSELDİ

Sri Lanka DailyMirror’ın, Polis Medya Sözcüsü Ruwan Gunasekara’nın açıklamalarına dayandırarak verdiği habere göre, Pazar günkü Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında ölenlerin sayısı arttı.

Sözcü Gunasekara, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 290'dan 310'a yükseldiğini kaydetti.

40'A YAKIN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıların ardından yapılan operasyonların devam ettiğini aktaran Gunasekara, şu ana kadar 40'a yakın şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gunasekara, gözaltına alınan kişilerin tamamının Sri Lankalı olduğunu belirtti.

YENİ ZELANDA'DA NE OLMUŞTU?

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetmişti.

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...
Almanya'da facia: 3 Türk genci hayatını kaybettiAlmanya'da facia: 3 Türk genci hayatını kaybetti
Oğlu için yaptı, tüm dünya hayran kaldıOğlu için yaptı, tüm dünya hayran kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka saldırı Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Cezayı aldıktan sonra bunu paylaştı

Cezayı aldıktan sonra bunu paylaştı

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dünyanın en şişman çocuğuydu! İşte son hali

Dünyanın en şişman çocuğuydu! İşte son hali

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da facia: 3 Türk genci hayatını kaybetti

Almanya'da facia: 3 Türk genci hayatını kaybetti

Muhteşem! Oğlu için yaptı, tüm dünya hayran kaldı

Oğlu için yaptı, tüm dünya hayran kaldı

İnternetten tanışıp ilişkiye girdi, sonrası korkunç!

İnternetten tanışıp ilişkiye girdi, sonrası korkunç!

Sri Lanka saldırıları: Ölü sayısı 310'a yükseldi, OHAL yürürlüğe girdi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Çocuklarına işkence eden çifte ömür boyu hapis cezası! Dehşeti yaşadılar

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Meksika’da 5.7 büyüklüğünde deprem

Meksika’da 5.7 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.