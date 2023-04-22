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  4. Stajyer öğrencilere cinsel istismardan tutuklanmıştı! Doktor serbest bırakıldı

Stajyer öğrencilere cinsel istismardan tutuklanmıştı! Doktor serbest bırakıldı

22.04.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi T.A., staj gören 17 yaşındaki 3 lise öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Tutukluğa itiraz sonucu T.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Stajyer öğrencilere cinsel istismardan tutuklanmıştı! Doktor serbest bırakıldı

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj gören Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi, göğsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi T.A.’ya muayene oldu. Öğrenci, eğitim gördüğü okulun idarecilerine, muayene sırasında cinsel istismara uğradığı yönünde şikayette bulundu. Hastanede staj gören aynı okulun 2 öğrencisi de T.A.’nın istismarına uğradıklarını iddia etti.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Rehberlik ve psikolojik danışman tarafından dinlenen öğrencilerin iddiaları üzerine, durum Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. öğretim üyesi T.A., 28 Mart’ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Bandırma T Tipi Cezaevi’ne konuldu.

SERBEST BIRAKILDI

T.A., tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Stajyer öğrencilerin velilerinin, tahliye kararının ardından, koruma tedbiri talebinde bulunacakları öğrenildi.

Kaynak: DHA

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