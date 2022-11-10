Starbucks çalışma saatleri nedir, kaça kadar açık? Starbucks saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Starbucks’dan online sipariş verebilmeniz mümkündür. Bunun için bazı uygulamaları ziyaret ederek sipariş verebilirsiniz. Starbucks kahve dükkânlarının açılış ve kapanış saatleri şehirden şehre veya şubeden şubeye değişiklik gösterebilir. Ancak istisnalar dışında geneline bakıldığında çalışma saatlerinin hemen hemen her şubede aynı olduğu görülür.

Yaklaşık otuz binin üzerinde personeli bulunan Starbucks’ın çalışma saatleri her şubede çoğunlukla benzerdir. Ancak AVM gibi yerlerde bulunan şubelerin açılış ve kapanış saatleri farklıdır. Tüm şubeler hafta içi veya hafta sonu fark Starbucks mesai saatleri içerisinde etmeksizin kesintisiz bir şekilde hizmet verir. Starbucks açılış saati genellikle sabah 07.30’dur. Alışveriş merkezlerinin içerisinde yer alan şubelerin misafirlerine kapılarını açtığı saat ise sabah 10.00’dur. Bazı şubeler AVM'de bulunduğu için Starbucks mesai saatleri alıveriş merkezlerinin açılış ve kapanış saatlerine göre hizmet verir.

Starbucks kaça kadar açık?

Genellikle tüm şubeler gece saat 23.00’a kadar açıktır. Starbucks mesai saatleri 23.00'a kadar devam etse de bazı yerlerde kapanış saatleri farklılık gösterebilir. Bazı daha canlı ve işlek yerlerde ise Starbucks kapanış saati gece 02.00’a kadar uzayabilir. Ayrıca Starbucks, 1 Ocak Yılbaşı, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi tüm dinî ve resmî bayramlarda da hizmet vermeye devam eder.

Starbucks öğle arası kaçta?

Starbucks mesai saatleri bölgeden bölgeye değişse de Starbucks şubelerinde çalışma sistemi çoğunlukla vardiyalı olduğu için öğle molası yoktur. Starbucks öğle arası saatleri içerisinde de misafirlerine hizmet vermeye devam eder.

Starbucks kaçta kapanıyor?

Starbucks şubelerinin kapanış saatleri bulundukları konuma göre değişik gösterebilir. Alışveriş merkezleri içerisinde hizmet veren şubeler çoğunlukla AVM ile birlikte akşam saat 22.00’da kapanır. Diğer yerlerde ise genellikle Starbucks mesai saatleri akşam saat 23.00’a kadar sürer.

Starbucks hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Starbucks vardiya usulü hizmet verdiğinden dolayı haftanın yedi günü de açıktır. Bazı bölgelerde çalışma saatlerinde değişiklik olabilir. Cumartesi veya pazar demeden her gün kesintisiz bir şekilde hizmet verir. Starbucks hafta sonu çalışma saatleri ise şu şekildedir: