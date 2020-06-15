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Starlink'in ping değerlerini Elon Musk açıkladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2020 18:02 | Son Güncelleme

Elon Musk, Starlink ile oyun oynamak mümkün olacak mı? sorusuna bizzat yanıt verdi. SpaceX'in CEO'su Musk, Starlink uyduları ile sağlanacak internetin ping (gecikme) değerlerini açıkladı. Elon Musk'ın Starlink açıklamasına göre Starlink oyunlara hız katacak.

Starlink'in ping değerlerini Elon Musk açıkladı!

Starlink uydularını artık neredeyse bilmeyen kalmadı. Bunda 'gökte arka arkaya uçan ufo'lar' gibi haberlerin de payı çok büyük. Projenin mimarı Elon Musk ve SpaceX ekibi, geçtiğimiz günlerde Starlink'in nihai hedefi olan Dünya'nın dört bir yanına internet sunmak için tekrar uydularını uzaya gönderdi. Böylece hedefine bir adım daha yaklaştı. Her şey çok güzel gözükse de Starlink'i kullanmak isteyenlerin aklında bir soru mevcut. O soru şu; Starlink oyunlarda düşük ping verecek mi?... Bu soru Elon Musk tarafından yanıtlandı.

ELON MUSK STARLİNK'İN GECİKME DEĞERİNİ PAYLAŞTI

Elon Musk Twitter hesabı üzerinden 'Starlink ile Warzone, Fortnite ve NBA 2K gibi oyunları oynayabilir miyim?' diyen bir kullanıcının sorusuna yanıt verdi. Musk yanıtında Starlink'in gerçek zamanlı, rekabetçi oyunları çalıştırabilecek şekilde tasarlandığını söyleyerek, gecikme değerinin 20ms civarında olduğunu ifade etti. Bu değerin, günümüzdeki hele ki Türkiye'deki birçok kullanıcının ping değerinden oldukça iyi olduğunu söylemek gerek. Hem de uzaydan hizmet vermesine rağmen. Üstelik Musk'ın açıklamaları sadece bu kadar da değil.

Starlink

STARLİNK VERSİYON 2'DE DAHA DA DÜŞECEK

Starlink Versiyon 2 için daha da umutlu konuşan Elon Musk, Starlink Versiyon 2'nin daha alçak yörüngelere yerleştirileceğini belirterek, ''Versiyon 2'de gecikme değerleri 8ms'ye kadar düşebilir.'' dedi. Bu değer gerçekten inanılmaz gibi duruyor.

Elon Musk Starlink Twitter

UYDU SAYISI 400'Ü GEÇTİ

Starlink'in hizmete açılması için artık beklemeye de gerek yok. Zira, yörüngede şu an 400'den fazla starlink uydusu bulunuyor ve bu sayı Starlink'in bölgesel olarak hizmet vermesi için fazlasıyla yeterli. SpaceX'in aklında ise ilk olarak Kuzey Amerika'ya internet sağlamak var. Bunun için çalışmalar sürüyor.

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