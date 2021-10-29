Steam Cadılar Bayramı indirimi başladı! İşte indirimli oyunlar

Steam Cadılar Bayramı indiriminin tarihleri ile birlikte "Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman başlayacak?" sorusu ilgili aramalar uzun zaman önce başlamıştı. Zaman zaman oyuncuları indirim dönemleri ile buluşturan oyun mağazası Steam, yeni bir indirim döneminin kapısını araladı ve Steam Cadılar Bayramı indirimini resmen başlattı.

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİNDE HANGİ OYUNLAR VAR?

Steam Cadılar Bayramı indirimi kapsamında genellikle Cadılar Bayramı'na uygun oyunların indirimli fiyattan oyuncularla buluştuğunu görüyoruz. Fakat buna rağmen Cadılar Bayramı ile herhangi bir bağı bulunmayan oyunlar da indirim döneminden nasibini almış durumda.

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ OYUNLARI

Steam Cadılar Bayramı indirimi kapsamında indirime giren bazı oyunlar şöyle:

Mortal Kombat 11: 20,50 TL

Hades: 28 TL

Metro Exodus: 74,80 TL

Friday the 13th: The Game: 6,25 TL

DEATH STRANDING: 159,60 TL

Disco Elysium - The Final Cut: 33,55 TL

We Happy Few: 20,90 TL

Iron Harvest: 25 TL

Little Nightmares: 99,83 TL

Assetto Corsa: 6,40 TL

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ TARİHLERİ

Steam Cadılar Bayramı indirimi oyunları kadar, Steam Cadılar Bayramı indiriminin tarihleri de merak ediliyor.

Hemen belirtelim, Steam Cadılar Bayramı indirimi 1 Kasım'a kadar sürecek.

