Steam'den yeni rekor!

Steam, milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Valve'in oyun platformu oyun fiyatları veya olumlu-olumsuz birçok eleştiri adından söz ettirse de eşzamanlı kullanıcı rekorlarıyla da gündeme geliyor. Şimdi ise Steam'den yeni bir rekor haberi var.

STEAM EŞZAMANLI KULLANICI REKORU KIRDI

SteamDB tarafından paylaşılan verilere göre Steam, geçtiğimiz günlerde 27 milyondan fazla kullanıcıya erişerek, çevrimiçi eşzamanlı kullanıcı rekorunu bir kez daha aştı. Verilen bilgilere bakılırsa 27 milyondan fazla kullanıcı aynı anda Steam'e girerek platformun bir rekor daha kırmasına aracılık etti.

Önceki rekor ise nisan ayında 26,9 milyon eş zamanlı kullanıcı ile kırılmıştı.

STEAM'DEKİ EN POPÜLER OYUNLAR

Öte yandan, Steam'in istatistiklerine göre platforma mevcut oyuncu sayısına göre en popüler oyunlar

Counter-Strike: Global Offensive ve Dota 2 olarak sıralanıyor.

Steam'in yükseliş eğilimi, Kovid-19 pandemisinin başlangıcında dünya çapındaki insanların kendini izole etmeye başladığı Ocak 2020'de başlamıştı. Pandemi döneminin devam etmesi ile yeni bir rekorun gelmesi işten bile değil.

