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Steam Sonbahar İndirimleri başladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.11.2018 11:24 | Son Güncelleme

Steam, Sonbahar İndirimleri'ni dün akşam itibarıyla başlattı. Binlerce oyun indirime girdi. İşte detaylar!

Steam Sonbahar İndirimleri başladı!

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu olan Steam, Sonbahar İndirimleri'ni dün akşam itibarıyla başlattı.

Steam'in ana sayfası indirimli oyunlar ile doldu taştı. Haliyle daha ilk dakikalardan sitede yavaşlamalar ve çökmeler meydana geldi. Birçok yeni ve popüler oyunlar indirim süreci içerisine girdi.

Sonbahar İndirimleri 27 Kasım 21:00'a kadar oyuncuların beğenisine sunulmaya devam edecek. Ana sayfaya buradan ulaşarak sizde indirime giren oyunlara göz atabilirsiniz.

Bir kez daha hatırlatalım, fiyatı ne kadar düşerse düşsün oynamayacağınızı düşündüğünüz oyunlara boş yere para dökmeyin. Onun yerine sonradan pişman olmayacağınız, merak ettiğiniz oyunlara yatırım yapın, özellikle de bağımsız oyunlara şans vermeyi unutmayın.

Böylelikle gelecekte onlarında önünü açmış olursunuz sevgili Teknolojioku takipçileri. İndirime giren ve tavsiye edebileceğimiz oyunlara gelecek olursak:

  • MONSTER HUNTER: WORLD - 131,34 TL
  • Assassin's Creed Odyssey - 207,03 TL
  • NieR: Automata - 99,50 TL
  • Shadow of the Tomb Raider - 104,50 TL
  • Far Cry 5 - 154,50 TL
  • No Man's Sky - 75,00 TL
  • Middle-earth: Shadow of War - 22,78 TL
  • DARK SOULS III - 44,75 TL
  • NBA 2K19 - 99,50 TL
  • FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION - 87,00 TL
  • PRO EVOLUTION SOCCER 2019 - 110,13 TL
  • Assassin's Creed Origins -- 104,50 TL

Ek olarak Valve, Steam Ödülleri seçimini de başlattı. Oyuncular sevdiği oyunlara oy verebilirler. En fazla aday gösterilen oyunlar arasında son bir oylama daha yapılacak ve kazananlar belli olacak. Mantık tamamıyla The Game Awards ile aynı şekilde işliyor. Buradan Steam Ödülleri sayfasına ulaşabilirsiniz. - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Steam indirim

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