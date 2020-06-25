Steam yaz indirimleri 2020 başlıyor! Steam yaz indirimleri ne zaman, saat kaçta? Steam yaz indirimleri 2020’de hangi oyunlar var?

Steam yaz indirimleri ne zaman? sorusunu oyuncular yaz mevsimine girdiğimiz ilk günlerden beri soruyor. Zira haklılar. Steam yaz indirimlerinde birçok oyun büyük yüzdeli indirimlerle satın alınabiliyor, böylece oyuncular hayalini kurduğu oyunlara bu iki haftalık kampanya sürecinde sahip olabiliyor. Peki Steam yaz indirimleri 2020 saat kaçta başlayacak? Steam yaz indirimleri 2020 oyunları neler?
2020 Steam yaz indirimleri öngörülere göre bu akşam TSİ 19:55'te başlayacak. İndirimler 9 Temmuz TSİ 20:00'a kadar sürecek. Steam yaz indirimleri boyunca birçok PC oyununa yüzde 90 oranında indirim gelmesi bekleniyor.
Steam, indirimler kapsamında olacak olan oyunları henüz açıklamadı. Ancak indirime girmesi beklenen oyunlar şöyle;
Steam yaz indirimleri 2020 için bilgi almak ve yaz indirimlerinde indirime giren oyunları öğrenmek için Steam ana sayfasını ve Steam sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Halihazırda Steam Twitter üzerinden paylaşımlarına başlamış durumda.