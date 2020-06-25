Steam yaz indirimleri 2020 başlıyor! Steam yaz indirimleri ne zaman, saat kaçta? Steam yaz indirimleri 2020’de hangi oyunlar var?

Steam yaz indirimleri ne zaman? sorusunu oyuncular yaz mevsimine girdiğimiz ilk günlerden beri soruyor. Zira haklılar. Steam yaz indirimlerinde birçok oyun büyük yüzdeli indirimlerle satın alınabiliyor, böylece oyuncular hayalini kurduğu oyunlara bu iki haftalık kampanya sürecinde sahip olabiliyor. Peki Steam yaz indirimleri 2020 saat kaçta başlayacak? Steam yaz indirimleri 2020 oyunları neler?

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 Steam yaz indirimleri öngörülere göre bu akşam TSİ 19:55'te başlayacak. İndirimler 9 Temmuz TSİ 20:00'a kadar sürecek. Steam yaz indirimleri boyunca birçok PC oyununa yüzde 90 oranında indirim gelmesi bekleniyor.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ 2020'DE HANGİ OYUNLAR İNDİRİME GİRECEK?

Steam, indirimler kapsamında olacak olan oyunları henüz açıklamadı. Ancak indirime girmesi beklenen oyunlar şöyle;

GTA 5

NBA 2K 2020

PlayerUnknown's BattleGrounds (PUBG)

No Man's Sky

DOOM

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Witcher 3

Football Manager 2020

Resident Evil 7

Steam yaz indirimleri 2020 için bilgi almak ve yaz indirimlerinde indirime giren oyunları öğrenmek için Steam ana sayfasını ve Steam sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Halihazırda Steam Twitter üzerinden paylaşımlarına başlamış durumda.

