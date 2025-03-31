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Stilin ne kadar yenilikçi?

Moda ve stil dünyasında ne kadar yenilikçi olduğunu merak ediyor musun? Günlük tercihlerinden kıyafet alışkanlıklarına kadar her detay, senin ne kadar trendleri takip ettiğini ya da kendi modanı yaratıp yaratmadığını gösteriyor. Haydi, testi çöz ve stilinin ne kadar yenilikçi olduğunu öğren!

Stilin ne kadar yenilikçi?

Hazırsan teste başlıyoruz! Bakalım stilin nasıl?

Stilin ne kadar yenilikçi?

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Gardırobunu açtığında en çok hangi rengi görüyorsun?

Gardırobunu açtığında en çok hangi rengi görüyorsun?
Siyah, gri, beyaz gibi zamansız renkler.
Pastel tonlar, sakin ama şık.
Sezonun en trend renkleri.
Parlak, neon ya da alışılmadık renkler.
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Yeni bir trend gördüğünde ne yaparsın?

Yeni bir trend gördüğünde ne yaparsın?
Önce biraz araştırırım, sonra karar veririm.
Eğer hoşuma giderse denemekten çekinmem.
Hemen denerim, belki bana çok yakışır!
Ben zaten trendleri başlatan kişiyim!
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Ayakkabı tercihin genellikle nasıl?

Ayakkabı tercihin genellikle nasıl?
Klasik ve rahat modeller.
Şık ama konforlu seçenekler.
Trend olan sneaker ayakkabılar.
Fütüristik, iddialı ve sıra dışı tasarımlar.
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Diyelim ki büyük bir etkinliğe davetlisin. Kombinini nasıl oluşturursun?

Diyelim ki büyük bir etkinliğe davetlisin. Kombinini nasıl oluşturursun?
Herkesin giyebileceği risksiz ve şık parçalar seçerim.
Kendi stilimi bozmadan birkaç trend dokunuş eklerim.
O yılın moda haftalarına bakar ona göre kombin yaparım.
Özgünlüğümü gösterecek cesur bir kombinle giderim.
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Aksesuar konusunda nasıl bir tarzın var?

Aksesuar konusunda nasıl bir tarzın var?
Minimal, sade ve zamansız parçalar kullanırım.
Kombinimi tamamlayan modern aksesuarlar tercih ederim.
Büyük, dikkat çekici parçalar kullanırım.
Farklı ve yenilikçi aksesuarlarla stilimi yaratırım.
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Kendi kıyafetlerini tasarlama şansın olsa ne yapardın?

Kendi kıyafetlerini tasarlama şansın olsa ne yapardın?
Klasik ama kaliteli ve zamansız parçalar üretirdim.
Günümüz modasına uygun ama birkaç yenilikçi detay eklerdim.
Moda haftalarında ses getirecek tasarımlar yapardım.
Geleceğin modasını bugüne taşır ve çığır açan tasarımlar sunardım.
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Saç stilini değiştirmek konusunda ne düşünüyorsun?

Saç stilini değiştirmek konusunda ne düşünüyorsun?
Klasik kesimlerden şaşmam.
Ufak değişiklikleri denerim ama radikal şeylerden kaçınırım.
Sezon trendlerine göre değiştiririm.
Her zaman farklı, sıra dışı modeller denerim.
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Son olarak çantanı nasıl seçersin?

Son olarak çantanı nasıl seçersin?
Fonksiyonel ve her kombine uyum sağlayan bir model.
Günlük stilime uygun biraz şık bir model.
Sadece marka çantalar.
Tasarımıyla herkesi şaşırtacak, özgün bir parça.
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kombin moda elbise giyim stil Philips Yaşam Kategorisi
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