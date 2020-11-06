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  4. Su altında kalıyordu! Eski köprü gün yüzüne çıktı

Su altında kalıyordu! Eski köprü gün yüzüne çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2020 12:05 | Son Güncelleme

Amasya'nın Suluova ilçesinde suların tamamen çekildiği Derinöz Barajı'nda su altında kalan eski köprü ortaya çıktı. Kuraklık nedeniyle suların yüzlerce metre çekildiği baraj havadan görüntülendi.

Su altında kalıyordu! Eski köprü gün yüzüne çıktı

Amasya'da yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle barajlardaki doluluk oranı düştü. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Amasya'nın Suluova İlçesinde bulunan Derinöz Barajı oldu. Suların çekildiği barajın havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi. Öncelerde vatandaşların özellikle piknik yapmak için gittiği Derinöz Barajı'nda şimdilerde ise büyük bir sessizlik hakim oldu.

KURAKLIKTAN EN ÇOK ETKİLENEN İLLER AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçen günlerde Standart Yağış İndeksi (SPI - Standardized Precipitation Index) metoduna göre 2020 Eylül Ayı Meteorolojik Kuraklık Duru 3 Aylık Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Alınan verilere göre ise kuraklıktan en çok etkilenen iller arasında Tokat, Amasya, Sinop ve Çorum'un bulunduğu Orta Karadeniz Bölgesi oldu.

SULAR YÜZLERCE METRE ÇEKİLDİ

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Suların yüzlerce metre çekildiği baraj havadan görüntülendi.

İHA

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