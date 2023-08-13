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    4. Su faturası çok gelenler dikkat: su faturasını düşürecek en etkili yöntemler!

    Su faturası çok gelenler dikkat: su faturasını düşürecek en etkili yöntemler!

    13.08.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Su faturası yaz aylarında çok daha yüklü geliyor. Su faturasının her ay giderek artması bütçeyi zorluyor. Faturaları düşürmek için yapılması gereken ufak ipuçları bulunuyor. Su faturasınız çok geliyorsa veya tasarruf etmek istiyorsanız faturanızı düşürecek en etkili yöntemleri mutlaka denemelisiniz.

    Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kişiler fatura tasarruf yöntemleri arıyor. Su faturaları da her mevsim bütçeyi zorlayan faturalar arasında yer alıyor. Ancak basit yöntemlerle su faturasını düşürmek mümkün. Su faturasını düşürmek için etkili yöntemler arıyorsanız bu tüyoları dikkate almalısınız.

    CİHAZ KULLANIMINIZI DEĞİŞTİRİN

    Su tasarrufu yapmanın en kolay yollarından biri, çamaşır yıkamak ve bulaşık makinenizi çalıştırmak gibi ev işleridir. Örneğin, bulaşık makinenizde veya çamaşır makinenizde ne kadar olursa olsun, aynı miktarda enerji ve su kullanıyorsunuz. Bunu göz önünde bulundurarak, haftada yalnızca 2 ila 3 kez tam yük çalıştırmayı deneyin.

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    SIZINTILARI KONTROL EDİN

    Musluğunuz gece boyunca damlıyor mu? Su borularınızın sızdırdığını düşündüğünüz halde kontrol ettirme şansınız olmadı mı? Su kaçakları maliyetlidir! Sıhhi tesisat sisteminizin iyi çalışır durumda olduğundan emin olmak için düzenli bakım çağrıları planladığınızdan emin olun.

    YÜKSEK VERİMLİ BİR TUVALET KURUN

    Tuvaletiniz, evdeki banyo suyu kullanımınızın kabaca yüzde 30'unu tüketir ki bu oldukça önemli bir miktardır! Su faturanızı ve su kullanımınızı azaltmak için, yüksek verimliliğe sahip bir tuvalete yatırım yapmayı düşünün. Yüksek verimliliğe sahip tuvaletler size yılda 15.000 galon su tasarrufu sağlayabilir , bu da geleneksel bir tuvalete göre yaklaşık yüzde 50'lik bir azalma anlamına gelir.

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    DAHA KISA DUŞ ALIN

    Yeterince basit görünüyor, ancak duş sürenizi 5 dakika ile sınırlamak su faturanızı olumlu yönde etkileyebilir.

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    MUSLUĞU KAPATIN

    Yüzünüzü yıkamak, dişlerinizi fırçalamak, bulaşıkları yıkarken suyu açık bırakmak – bunların hepsi rutin faaliyetlerdir, ancak aynı zamanda maliyetlidir. Bir musluk dakikada 2 galon su kullanabilir ve çalışır durumda bırakılırsa daha yüksek su faturalarına yol açabilir.

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    SUNİ ÇİM KURUN

    Her yıl artan çim ve bahçe bakım maliyetleri ile birçok ev sahibi suni çimin rahatlığını tercih etti. Suni çim çok az veya hiç su gerektirmez, böcek ilacı gerektirmez ve su faturanızı düşürür. Ayrıca, sentetik çim sizi o peyzaj işlerinden kurtarır - o Cumartesi sabahlarını boş bırakır!

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