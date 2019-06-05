Su yılanları radyo vericisiyle takip ediliyor

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) bilim insanları tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile su yılanlarının yaşam döngüleri radyo vericisiyle takip ediliyor.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, EÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerim Çiçek ve Arş. Gör. Yusuf Bayrakcı tarafından yürütülen TÜBİTAK destekli proje kapsamında Türkiye'de ilk defa yılanlar radyo vericisi ile takip ediliyor.

Proje kapsamında Denizli'de bulunan Işıklı ve Afyonkarahisar'daki Karamık göllerinde "Yarı Sucul Yılan" ile "Damalı Su Yılanı" türlerinin ekolojileri ve biyolojileri üzerine araştırmalar yapılıyor.

Radyo vericisi takılan su yılanlarının, bir yıl boyunca izlenerek yılın hangi dönemlerinde aktif oldukları, kış ve yaz mevsimini nerede geçirdikleri, habitat özellikleri, yaşam döngüleri ve yıl içerisindeki aktiviteleri hakkında bilgi sahibi olunması hedefleniyor.

- 32 yılana verici takıldı