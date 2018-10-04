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Sualtı Kültürel Mirası Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 21:54 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uluslararası çalıştaya, 30 ülkeden 100'ün üzerinde uzman ve bilim adamı katılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Sualtı Kültürel Mirası ve Denizde Bilimsel Araştırmaların Hukuki Rejimi Çalıştayı" başladı.

Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezince (DEHUKAM) Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen uluslararası çalıştaya, 30 ülkeden 100'ün üzerinde uzman ve bilim adamı katılıyor.

Çalıştayda, alanlarında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar, farklı ülkelerdeki deniz hukuku ve su altı kültürel mirası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

DEHUKAM Müdürü ve Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın yüzde 70'inin deniz tabakasından oluştuğunu söyledi.

Karadaki kaynakların kıt ve var olan kaynaklara ulaşılmış olduğunu belirten Karan, bu kaynakların çoğunun da tükendiğini bu nedenle denizlere olan ihtiyacın gün geçtikçe arttığını ifade etti.

Türkiye'de daha önceden var olan ve işlenmiş bir konuyu yeniden gündeme getirdiklerini dile getiren Karan, "Denizlere olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Denizler üzerinde Türkiye'nin bir pay sahibi olabilmesi için bilimsel çalışmalar yapılması gerekiyor. Bunun yapılabilmesi için de alt yapı oluşması gerekiyor. Dışişleri Bakanlığının tavsiyesiyle Ankara Üniversitesi bünyesinde Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur." diye konuştu.

Karan, DEHUKAM'un kurulma nedeninin, az sayıda deniz hukukçusunu bir platform altında bir araya getirerek, Türkiye'nin deniz hukuku alanında çalışma yapabilmesini sağlamak ve bu çalışmaları da uluslararası bir alana taşıyabilmek olduğunu kaydetti.

Çalıştay, yarın yapılacak oturumların ardından düzenlenecek tekne turunun ardından sona erecek.

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