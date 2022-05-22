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'Suç duyurusu' uyarısıyla karşılaşınca şok geçirdiler! Kripto para mağdurlarının 200 bin lirası buhar oldu

22.05.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para mağdurlarının sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul'da da iki genç hayatlarının şokunu yaşadı. 200 bin TL mağdur olduklarını öne süren gençler, hesaplarına giriş yapmaya çalışınca "Hakkınızda Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur" uyarısıyla karşılaştı. Firma yetkililerine ulaşmaya çalıştıklarında ise geri dönüş alamadılar.

'Suç duyurusu' uyarısıyla karşılaşınca şok geçirdiler! Kripto para mağdurlarının 200 bin lirası buhar oldu

İstanbul’da iddiaya göre iki genç bir kripto para uygulaması üzerinden al-sat işlemi yaptığı esnada işlemlerinin uygunsuz görülmesi üzerine hesapları bloke edilerek devre dışı bırakıldı. Uygulamaya girişleri engellenen gençlerin hesapta bulunan toplam 200 bin lirası da buhar oldu.

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YETKİLİLERE ULAŞAMADILAR

Kimlik numaralarıyla sisteme giriş yapmaya çalıştıkları esnada ‘Hakkınızda Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur’ mesajını gören gençler hayatının şokunu yaşadı. Yaşanan olay sonrası durumu yargıya taşıyan iki genç haklarında bir suç duyurusu olmadığını öğrenirken, firma yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerden ise herhangi bir geri dönüş alamadı. Onlarca kişinin mağdur olduğunu iddia eden gençler, yaklaşık 1 yıldır paralarını geri alamadıklarını belirtti.

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“150 BİN LİRA PARAM İÇERİDE KALDI”

Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirten Eren Yıldırım, “Mahkeme kararı olmaksızın hesabımı kapattılar. 150 bin lira param içeride kaldı ve 1 yıldır almak için çabalıyorum. Maalesef hiçbir gelişme yok. Benim gibi onlarca mağdur var. İnsanların paralarına resmen el koyuyorlar. Bizi kötü niyetli işlem yapmakla suçluyorlar. Biz al-sat dışında bir işlem yapmadık. Özellikle gençlerin parasını bu şekilde alarak savcılık, suç duyurusu gibi mesajlarla korkutmaya çalışıyorlar. Avukatımız, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Süreç hala devam ediyor” dedi.

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“1 YILDIR PARAMI ALAMIYORUM"

Mağdur olduğunu iddia eden Yusuf Balcı ise, “Benim de 50 bin lira kaybım var. 1 yıldır paramı alamıyorum. Kendileriyle iletişime geçtiğimizde herkese söyledikleri gibi ‘kötü niyetli işlem yaptığımızı’ söylüyorlar. Telefonumdan uygulamaya giriş yapmak istediğimde hesabımın kapatıldığını ve hakkımda Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet oluşturulduğu yönünde bir uyarı görüyorum. Bu durumu avukatımıza kontrol ettirdiğimde ise hakkımda bir şikayet olmadığını öğreniyorum. Bu şekilde insanları sindirmeye çalışıyorlar. Sosyal medyadan ulaştığımız kadarıyla söyleyebilirim ki onlarca mağdur var ve yeni mağdurlar sürekli ekleniyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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