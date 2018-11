"Suçluya giden delillerin kamuoyuyla paylaşılması caydırıcı olur"

Polisin hangi delilden hareketle bir suçluya ulaştığının kamuoyuna yansımasının fail olacak kişiler açısından caydırıcı etkisi bulunduğunu belirten Aşıcıoğlu, suçluya ulaşılan delillerin ayrıntılı yer almasının fail olacak kişilerde "Ne olursa olsun, kafama kar maskesi de taksam, her tarafımı eldivenle de kaplasam, mutlaka yakalanıyorum. Bilim ilerledi, polisin beceri kabiliyeti o kadar arttı ki dolayısıyla yakalanmamak imkansız." gibi bir etki yarattığını kaydetti.

Olay yeri incelemesinin tıpkı adli bilimlerinin diğer uzmanlık alanları gibi kuralları olan, sistematik biçimde yürütüldüğünü vurgulayan Atasoy, suç işleyecek olanların suç olgusuna bilimsel biçimde yaklaşmadıkları için çabuk yakalandıklarını dile getirdi.

Otopsinin ölümden sonra geçen zamanı saptadığını, hatta kurbanın en son ne zaman ne yediğini, ölüm şeklini, kullanılan silahın cinsini, kimi zaman hangi silahın kullanıldığını bile söylediğini vurgulayan Atasoy, bu ayrıntıların, suçluya götüren ipuçları olduğunu kaydetti.

- DNA analizi ele veriyor

Beden üzerinde hiçbir iz bırakılmasa bile olay yerinde mutlaka DNA örneği bulunduğunu vurgulayan Atasoy, şöyle devam etti:

"Bir kere DNA profili bilinirse, aradan on yıllar geçse, hatta katil toprak altına bile girse, uzak bir akrabasının suç işlemesiyle birlikte kim olduğunun anlaşılması an meselesidir. Hatta, akrabası suç işlememiş olsa bile, biyolojik örneğine ulaşılması yeter. Berbere gidip saç kestirmiş, çiğnediği sakızı yere tükürmüş, şimdilerde pek revaçta olan kökenini öğrenmek amacıyla DNA analizi yaptırmış olabilir. İnsan haklarına aykırı diyecek olursanız, polisler size katili yakalamanın daha önemli olduğunu söyleyecektir. Bedenden kurtulmak için yakmayı ya da asitte eritmeyi aklından geçirirse de başarılı olma ihtimali yoktur. Çünkü ne yakarak, ne de litrelerce asitte haftalarca bekletmekle bedenin tamamını yok etmek mümkündür. Bu arada, bir bedeni çamur haline getirmek için yüz litre kadar aside ihtiyaç vardır. Bunu da köşedeki bakkaldan alamayacağını belirtelim."

Atasoy, tarihte ceset olmadığı halde mahkum edilen nice katile rastlandığını ifade ederek, "Kanımca olayların nasıl çözüldüğüne yer veren haberlerin özendirici olmaktan çok caydırıcı yanı var. Ayrıca nasıl hastalık yok, hasta var diyorsak, her suç farklı biçimde soruşturulur, farklı şekilde delil aranır ve bulunur. Unutmayalım ki, polisin basınla paylaştığı bilgiler de her zaman suçluya götüren asıl kanıtı içermez." dedi.