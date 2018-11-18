"Suçluya giden delillerin kamuoyuyla paylaşılması caydırıcı olur"

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, suçluya ulaşılan delillerin kamuoyuyla paylaşılmasının fail açısından caydırıcı etkisi olduğunu söyledi. Aşıcıoğlu, medyada yer alan suç haberlerinin ayrıntılı olmasının fail açısından nasıl sonuçlar doğurduğuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Polisin hangi delilden hareketle bir suçluya ulaştığının kamuoyuna yansımasının fail olacak kişiler açısından caydırıcı etkisi bulunduğunu belirten Aşıcıoğlu, suçluya ulaşılan delillerin ayrıntılı yer almasının fail olacak kişilerde "Ne olursa olsun, kafama kar maskesi de taksam, her tarafımı eldivenle de kaplasam, mutlaka yakalanıyorum. Bilim ilerledi, polisin beceri kabiliyeti o kadar arttı ki dolayısıyla yakalanmamak imkansız." gibi bir etki yarattığını kaydetti. Faruk Aşıcıoğlu, suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş veya suç işlemeye karar veren bir kişiyi yakalanma korkusunun etkilemeyeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Suç işleyen kişinin kıyafeti hiç önemli değil. Failin tespitindeki analizler çok gelişti. Güvenlik kamerası kayıtları çok yüksek çözünürlükte alınıyor. Kişinin fiziksel özellikleri karşılaştırılabildiği gibi kişinin hareket ederken yaptığı ritmik pozisyonları, yürüyüş tarzı bile değerlendiriliyor. Yine kişinin bıraktığı DNA analizi inceleniyor. Bunlar kişiyi ele veriyor. Kaçış yok. Deliller fiziksel ve biyolojik olmak üzere ikiye ayrılır. Örneğin bir ayakkabı izinden hareketle fail yakalandığında, polis o ayakkabı izini araştırırken diğer fiziksel ve biyolojik delilleri de değerlendirir." - "Suçlu, olaya bilimsel yaklaşmadığı için çabuk yakalanır" Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy, cinayetlerin büyük bir bölümünün DNA analizlerinin yanı sıra adli tıp uzmanı, toksikoloji ya da balistik uzmanı gibi farklı mesleklerin profesyonelleri sayesinde çözüldüğünü anlattı. Atasoy, "Adli bilimlerin değişik alanlarında bilgi sahibi olan bir kişi, yakalanma riskini azaltabilir, hatta kusursuz cinayeti işleyebilir mi? Olay yerini inceleyen polislerin neyi arayacaklarını bilse, o delilleri bırakmamaya özen göstererek adaletten kaçabilir mi? Hatta suçu başka birinin üzerine atabilir mi? Medyada yer alan suç haberlerinin fazla ayrıntılı olması, dünyanın dört bir yanında bu soruların sorulmasına yol açar." diye konuştu.