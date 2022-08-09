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'Sucu' diye kapıyı açtı, dehşeti yaşadı! Yaşlı kadına cam şişeyle...

09.08.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da kendilerini ‘sucuyuz’ diye tanıtan 2 kadın, kapısını çaldıkları yaşlı kadını cam şişeyle kafasından yaraladı. Olay sonrası hızla kaçan 2 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

'Sucu' diye kapıyı açtı, dehşeti yaşadı! Yaşlı kadına cam şişeyle...

Edinilen bilgilere göre, kimlikleri belirlenemeyen iki kadın şahıs, Mimar Sinan Mahallesi’nde tek başına ikamet eden S.K. (72) isimli kadının kapısını çalarak sucu olduklarını söyleyerek kapıyı açtırdı. Kapının açılmasıyla içeriye zorla girmek isteyen kadın şahıslarla, S.K., arasında arbede yaşandı.

PANİĞE KAPILINCA YAŞLI KADINI YARALAYIP KAÇTILAR

Her iki kadına direnen yaşlı kadın bağırarak komşulardan yardım istedi. Yaşlı kadının bağırmasından dolayı paniğe kapılan kimliği belirsiz 2 şahıs, yanında bulundurdukları cam şişe ile yaşlı kadının kafasına vurarak olay yerinden hızla kaçtı. Durum üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kimliği belirsiz iki kadın şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman cam şişe
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