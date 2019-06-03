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Sudan'da süresiz sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 17:35 | Son Güncelleme

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri durdurarak, bugünden itibaren süresiz ve kapsamlı sivil itaatsizlik ve grev çağrısında bulundu

Sudan'ın başkenti Hartum'da yaklaşık iki aydır sivil hükümete geçiş talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericilere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile müzakereleri durdurarak, süresiz, kapsamlı sivil itaatsizlik ve grev çağrısı yaptı.

ÖDBG'den yapılan yazılı açıklamada, "Askerin planlı müdahalesinde 13 kişi öldü, yüzlerce yaralı var. Bu suçun tüm sorumluluğu Askeri Geçiş Konseyinin. Meydanda eylemcilerin cansız bedenleri dışında kimse yok. Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri durdurduk. Bugünden itibaren rejim düşene kadar, süresiz, kapsamlı sivil itaatsizlik ve grev çağrısı yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ordu ve emniyet mensuplarına halkı koruma görevini yerine getirmesi çağrısında bulunulurken, uluslararası toplumdan darbeyi tanımaması ve Sudan halkının devriminin yanında olması istendi.

Sudan Doktorlar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada da askerin müdahalesinde şu ana kadar 13 kişinin hayatını kaybettiği, 116 yaralı olduğu belirtildi.

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