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Sude isminin anlamı nedir? Ünlü şefin de kızının ismi! Kur'an'da geçiyor mu?

05.02.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Sude isminin anlamı nedir? Ünlü şefin de kızının ismi! Kur'an'da geçiyor mu?

Aileler dünyaya gelecek çocukları için isim seçerken yüzlerce isim arasında tercih yapıyor. Bu noktada isimlerin anlamları ve analizleri de büyük önem taşıyor. Bu nedenle çocuğuna Sude ismini koymak isteyenler Sude isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte bu güzel ismin manası...

Anne ve baba olma hazırlığındaki çiftler, dünyaya gelecek bebekleri için isim seçerken çok sayıda ismin anlamını araştırıyor. Buna göre hem en güzel anlama sahip hem hoş bir tınısı olan hem de soyadı ile uyumlu bir isim seçmeye çalışılıyor. Anne ve baba adaylarının doğacak kız çocukları için tercih etmeyi düşündüğü isimlerden bir tanesi de Sude. Dolayısıyla bu ismi seçecek olan kişiler Sude isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Sude ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

SUDE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan Sude, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde Farsça kökenli olan bu ismin ilk anlamı "sürülmüş" olarak belirtiliyor. İsmin diğer anlamı ise boyanmış ve sürmeli olarak geçiyor.

Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Farsça kökenli olan bu isim Kur'an'da yer almıyor. Ancak ailelerin çocuklarına bu ismin koymalarının önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Aynı zamanda MasterChef Türkiye yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızının ismi de Sude.

SUDE İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Sude isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:

  • S: Hayal kurmayı seven, hayalperest
  • U: Durağan, acele hareket etmeyen, ayaklarını yere sağlam basan
  • D: Hırslı, zorluklara göğüs gerebilen, güçlü
  • E: Ruhsal dünyası karmaşık, sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşayabilen

Bu isme sahip olan kişilerin düzen konusuna çok meraklı oldukları biliniyor. Güvenilir bir insan oldukça ne kadar çevrelerinde biliniyor olsa da bunu yeni tanıştıkları kişilere ispatlamaları gerekebiliyor. Genel olarak dürüst, yardımsever, düzenli ve samimi bir karaktere sahip olan bu insanlar çevrelerinde oldukça seviliyorlar. Özellikle dünyaya önemli işler başarmak için geldikleri düşünülüyor. Bunu da uzun süre ve yoğun çalışarak başarmaları mümkün.

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SUDE İSMİNİN MANASI

Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. Buna göre Farsça kökenli olan bu ismin sürülmüş, boyanmış ve sürmeli manaları bulunuyor. İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor.

Özgürlüklerine düşkün olan bu kişiler, bir insana ya da bir yere fazlaca bağlanmaktan hoşlanmıyorlar. Aynı zamanda monoton yaşam tarzından da uzak durmayı tercih ediyorlar. Özellikle iş seçimlerinde kısıtlanmayacaklarından emin oldukları işlerde çalışmaya yönelmeleri çok daha doğru oluyor. Aksi takdirde hem işlerinde başarılı olamıyorlar hem de beklentilerini karşılayamıyorlar. Kendi işlerini kurmaları da çok olası görünüyor. Böylece başarıya ulaşmaları kolaylaşıyor. Karşı cinsle olan ilişkilerinde kıskanç olmayan kişileri tercih etmelerinde yarar var. Karşı cinste zeka ve neşe ise en çok aradıkları özellik oluyor.

Sude isminin yanına yakışan isim olarak ise Güneş, Melek, Sena, Gül, Melis, Naz, Nur, Lena, Ece, Zehra, Ceylan ve Gizem isimleri önerilebiliyor.

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