Sude isminin anlamı nedir? Ünlü şefin de kızının ismi! Kur'an'da geçiyor mu?

Anne ve baba olma hazırlığındaki çiftler, dünyaya gelecek bebekleri için isim seçerken çok sayıda ismin anlamını araştırıyor. Buna göre hem en güzel anlama sahip hem hoş bir tınısı olan hem de soyadı ile uyumlu bir isim seçmeye çalışılıyor. Anne ve baba adaylarının doğacak kız çocukları için tercih etmeyi düşündüğü isimlerden bir tanesi de Sude. Dolayısıyla bu ismi seçecek olan kişiler Sude isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Sude ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

SUDE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan Sude, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde Farsça kökenli olan bu ismin ilk anlamı "sürülmüş" olarak belirtiliyor. İsmin diğer anlamı ise boyanmış ve sürmeli olarak geçiyor.

Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Farsça kökenli olan bu isim Kur'an'da yer almıyor. Ancak ailelerin çocuklarına bu ismin koymalarının önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Aynı zamanda MasterChef Türkiye yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızının ismi de Sude.