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Serra isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? O karakterden sonra herkes araştırıyor

05.02.2021 14:12 | Son Güncelleme:
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Serra isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? O karakterden sonra herkes araştırıyor

Bazı isimler dönem dönem bebek sahibi olmaya hazırlanan aileler arasında çok daha popüler oluyor. Bu duruma popüler dizilerdeki karakterlerin de etki ettiği biliniyor. Son olarak ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sol Yanım dizisindeki Serra karakteri ile bu ismin anlamı merak edilmeye başlandı. Bu nedenle çocuğuna bu ismi koymak isteyenler Serra isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte bu güzel ismin manası ve analizi...

Anne ve baba olma hazırlığındaki çiftler, dünyaya gelecek bebekleri için isim seçerken çok sayıda ismin anlamını araştırıyor. Buna göre hem en güzel anlama sahip hem hoş bir tınısı olan hem de soyadı ile uyumlu bir isim seçmeye çalışılıyor. Anne ve baba adaylarının doğacak kız çocukları için tercih etmeyi düşündüğü isimlerden bir tanesi de Serra. Dolayısıyla bu ismi seçecek olan kişiler Serra isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Serra ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

SERRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan Serra, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde bu ismin ilk anlamı "genişlik" ve "kolaylık" olarak belirtiliyor. Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. İslami yönden önemli bir isim olan bu ad, Kur'an'da geçen adlar arasında bulunuyor. Al-i imran suresinin 3/134 ayetinde ve Araf suresinin 7/95 ayetinde bu kelimeye rastlamak mümkün. Dolayısıyla doğacak çocuğuna bu ismi koymak isteyen ailelerin bu ismi koymasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

SERRA İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Serra isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:

  • S: Hayal kurmayı seven, hayalperest
  • E: Ruhsal dünyası karmaşık olan, sevinç ve üzüntüyü birlikte yaşayabilen
  • R: Karar verme konusunda zorluk yaşayan, tereddütlü
  • R: Karar verme konusunda zorluk yaşayan, tereddütlü
  • A: Mantıklı düşünebilen, algılama duygusu gelişmiş, mantıklı kararlar alan

Bu isme sahip olan kişilerin gözlem kabiliyetlerin gelişmiş olduğu ve akıllı hareket ettikleri biliniyor. Zaman zaman kaybettiklerini güçlerini yeniden kazanmak için ise iç seslerini dinlemeleri yeterli. Mantıklı olmalarıyla bilinen bu kişiler çevrelerinde sık sık akıl danışılan insanlar arasında yer alıyorlar. Akıl güçlerini ise çevrelerine yardım etmek için kullanmalarında yarar var. Bazen fazlaca duygusal davrandıkları için zarar görebiliyorlar. Bu nedenle duygularını mantıklarıyla uyumlu şekilde kullanmaları gerekiyor.

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SERRA İSMİNİN MANASI

Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. Buna göre ismin manasının genişlik ve kolaylık olduğu biliniyor. Arapça kökenli olan bu isim kız çocuklarında tercih ediliyor. İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor.

Hayatlarına ağırlıklı olarak duygularıyla yön veren bu insanların önemli kararlar alırken mantıklarını devreye almalarında yarar var. Aksi takdirde hiç beklemedikleri anlarda üzülebiliyorlar. Mantıklarının yanı sıra sezgileri de kuvvetli olduğu için doğru karar almaya daha meyilli oluyorlar. Yaşamlarının temeline sevgiyi alan bu insanlar, kimseden nefret etmemeye fazlaca dikkat ettikleri için çevrelerinde uyumlu olarak görülüyorlar ve seviliyorlar. Sevmedikleri işlerde mutlu olamayacakları ve fayda sağlayamayacakları için iş seçiminde özenli davranmaları gerekiyor. Karşı cinste aradıkları en önemli özellik ise sadakat ve sonsuz aşk.

Serra isminin yanına yakışan isim olarak ise Ece, Melek, Seray, İnci, İpek, Eda, Ela, İdil, Bilge, Nil ve Buket isimleri önerilebiliyor.

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