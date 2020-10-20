Sular ne zaman gelecek? 20 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...
İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 20 Ekim sorusunun cevabı ilçe ve mahallelere göre değişkenlik gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde yer alan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa dahi depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?
Arnavutköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Hadımköy mahallesinde şebeke hattı yenilemesi nedeniyle 20 Ekim 2020 09.06’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 20 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Beykoz ilçesinde su kesintisinden etkilenen Çamlıbahçe mahallesi, Yeni Mahalle, Çubuklu mahallesi, İncirköy mahallesi, Çiğdem mahallesi, Yalıköy mahallesi, Göksu mahallesi, Anadolu Hisarı mahallesi, Merkez mahallesi, Paşabahçe mahallesi ve Ortaçeşme mahallesinde terfi merkezi arızası nedeniyle 20 Ekim 2020 09.03’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 20 Ekim 2020 tarihinde 11.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İnternet sitesinde konuyla ilgili olarak "Elmalı Tefi Merkezinde Motor Bakım Onarım Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır" açıklaması yer alıyor.
Üsküdar ilçesinde su kesintisinden etkilenen Selami Ali mahallesi, Mimar Sinan mahallesi, Sultantepe mahallesi, Çengelköy mahallesi, Valide I Atik mahallesi, Küçüksu mahallesi, Beylerbeyi mahallesi, Ahmediye mahallesi, Kandilli mahallesi, Kuzguncuk mahallesi ve Kuleli mahallesinde ana isale hattı deplase çalışması nedeniyle 20 Ekim 2020 09.51’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 21 Ekim 2020 tarihinde 02.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İnternet sitesinde konuyla ilgili olarak "Elmalı-Üsküdar 1000 Mm Çb İsale Hattında Yapılacak Deplase Hatları Bağlantısı Ve Vana Değişimi Sebebiyle Susuzluk Yaşanacaktır" açıklaması yer alıyor.
Beyoğlu ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kamer Hatun mahallesi, Kocatepe mahallesi, Şehit Muhtar mahallesi, Kalyoncu Kulluğu mahallesi, Bostan mahallesi, Bülbül mahallesi ve Çukur mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 20 Ekim 2020 10.11’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 20 Ekim 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için arıza kaydı da oluşturabiliyor.