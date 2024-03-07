'Süleler' suç örgütü çökertildi! İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mahzen operasyonlarına ilişkin yeni gelişmeleri X sosyal medya platformundan açıkladı. Yerlikaya "Süleler" olarak bilinen organize suç örgütünin çökertildiğini belirtti.

Operasyona ilişkin ayrıntıları paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

"Mersin’de düzenlenen “MAHZEN-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız.

Bir bir çökertip adalete teslim etmekte kararlıyız. Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Çıkar amaçlı suç örgütü kurma

Kasten adam öldürme

Çok sayıda işyeri

ikamet ve araç kurşunlama

Uyuşturucu madde ticareti

Nitelikli dolandırıcılık

Silah ve mühimmat kaçakçılığı

suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: adet 5 ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek ve balistik yeleğe el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle!"



Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





