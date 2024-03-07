'Süleler' suç örgütü çökertildi! İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mahzen operasyonlarına ilişkin yeni gelişmeleri X sosyal medya platformundan açıkladı. Yerlikaya "Süleler" olarak bilinen organize suç örgütünin çökertildiğini belirtti.
Operasyona ilişkin ayrıntıları paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;
"Mersin’de düzenlenen “MAHZEN-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız.
Bir bir çökertip adalete teslim etmekte kararlıyız. Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
Çıkar amaçlı suç örgütü kurma
Kasten adam öldürme
Çok sayıda işyeri
ikamet ve araç kurşunlama
Uyuşturucu madde ticareti
Nitelikli dolandırıcılık
Silah ve mühimmat kaçakçılığı
suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu: adet 5 ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek ve balistik yeleğe el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle!"