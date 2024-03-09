Süleyman Soylu'dan 'İkinci Bahar' şarkısı! Murat Kurum'a destek için sahaya indi

Yerel seçimlere 22 gün kalırken, partiler ve adaylar çalışmalarına hız verdi. Özellikle İstanbul'da seçim yarışının başa baş geçtiği belirtilirken, AK Partili eski İçişleri eski bakanı Süleyman Soylu da partisinin İstanbul adayı Murat Kurum'a destek için sahaya indi.

SOYLU'DAN 'İKİNCİ BAHAR' ŞARKISI

Genel seçimler sonrasında kabinedeki koltuğunu Ali Yerlikaya’ya devreden AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu; Eyüpsultan'da katıldığı bir etkinlikte, partililerle birlikte Sezen Aksu’nun İkinci Bahar şarkısını söyledi.

DAHA ÖNCE DE 'İLLE DE ROMAN OLSUN'U SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de İstanbul’da aktif olarak kampanya yapan Süleyman Soylu’nun, “İlle de Roman Olsun” performansı da çok konuşulmuştu.







