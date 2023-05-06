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Süleyman Soylu'dan 'yeşil pasaport' açıklaması! 'Miktar aşıldı' diyerek duyurdu

06.05.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir yeşil pasaport açıklaması geldi. Yeşil pasaport miktarının aşıldığını ifade eden Bakan Soylu, "Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir" dedi. İşte Bakan Soylu'nun o açıklamaları...

Süleyman Soylu'dan 'yeşil pasaport' açıklaması! 'Miktar aşıldı' diyerek duyurdu

Bakırköy İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda seçim toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeşil pasaportla ilgili yaşanan sıkıntılara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Soylu, yeşil pasaportta dünyanın tahsis ettiği bir miktar olduğunu belirterek, bu miktarın aşıldığını söyledi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Yeşil pasaport meselesinin şöyle bir problemi var. Takdir edersiniz ki, yeşil pasaport daha ziyade dış dünyayla, daha önceden kurulmuş olanlar, verilmiş olanlar var ama Türkiye'nin dış dünyayla münasebetlerinde, özellikle ihracat alanında ve diğer noktalarda, münasebetlerinde elimizi çok güçlendiren, özellikle diplomatik ziyaretlerde, özellikle kurumların ziyaretlerinde elimizi çok güçlendiren bir süreçtir. Ve bu yeşil pasaportun da belli bir miktarı var. Yani dünyanın bize tahsis ettiği belli bir miktar var. Biz bu miktarı aşmak üzereyiz. Yani aştık da diyebiliriz aslında. Bu konu Dışişleri Bakanlığımız sürekli olarak tenkit edilmektedir. Yani bunu aşıyorsunuz diye. Allah muhafaza şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir."

İHA

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Süleyman Soylu yeşil pasaport

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