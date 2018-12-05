Süleyman Soylu, 'Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?' sorusunu yanıtladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'e konuk oldu. Soylu, Buket Aydın'ın "Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?" sorusuna yanıt verdi.

İşte Soylu'nun yanıtı;

"Ben böyle bir ailede büyüdüm zaten. Dedem Demokrat Partili, babam Adalet Partili. Ben böyle bir ailede doğdum. Biz Doğru Yol Partisi'ndeydik. Şimdi bu 'Neden İstanbul'da doğdunuz, neden Süleymaniye Doğumevi'nde doğdunuz' gibi bir şey. Ben böyle bir çevredeydim, oradan içerisinde gençlik kollarında çalışmışım. Saadettin Bilgiç 1987'de adaydı, ben Saadettin Bilgiç'in adaylığında mikrofonla konuşan, onları kürsüye davet eden 18 yaşında bir çocuktum. Daha ötesi var 13-14 yaşında da aynı işleri yaptım.

"BİZİM SAFIMIZ BELLİ"

Bugün beni tanıyanlar iyi bilirler, işimi iyi yapmak isterim. O günde işimi iyi yapmak için gayret sarf ettik. Bir şey daha var, Türkiye'de bugün Cumhuriyet Halk Partisi var mı, var. Peki, Demokrat Parti'nin karşısında CHP var mı, var. Peki, Adalet Partisi'nin karşısında CHP var mı, var. Peki, Anavatan Partisi'nin karşısında CHP var mı, var. Bugün AK Parti'nin karşısında CHP var. Bizim aslında safımızda bir sıkıntı söz konusu değil, bizim safımız belli. Bu aslında 20. yüzyılın başında da böyle. O günkü partilerde de böyle oluşmuş, böyle gitmiş. Bugün de böyle, aynı çizgimizde devam ediyoruz."

