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Süleyman Soylu, 'Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?' sorusunu yanıtladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 22:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunduğu "40" programına katıldı. Bakan Soylu, "Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?" sorusunu yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'e konuk oldu. Soylu, Buket Aydın'ın "Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?" sorusuna yanıt verdi.

İşte Soylu'nun yanıtı;

"Ben böyle bir ailede büyüdüm zaten. Dedem Demokrat Partili, babam Adalet Partili. Ben böyle bir ailede doğdum. Biz Doğru Yol Partisi'ndeydik. Şimdi bu 'Neden İstanbul'da doğdunuz, neden Süleymaniye Doğumevi'nde doğdunuz' gibi bir şey. Ben böyle bir çevredeydim, oradan içerisinde gençlik kollarında çalışmışım. Saadettin Bilgiç 1987'de adaydı, ben Saadettin Bilgiç'in adaylığında mikrofonla konuşan, onları kürsüye davet eden 18 yaşında bir çocuktum. Daha ötesi var 13-14 yaşında da aynı işleri yaptım.

"BİZİM SAFIMIZ BELLİ"

Bugün beni tanıyanlar iyi bilirler, işimi iyi yapmak isterim. O günde işimi iyi yapmak için gayret sarf ettik. Bir şey daha var, Türkiye'de bugün Cumhuriyet Halk Partisi var mı, var. Peki, Demokrat Parti'nin karşısında CHP var mı, var. Peki, Adalet Partisi'nin karşısında CHP var mı, var. Peki, Anavatan Partisi'nin karşısında CHP var mı, var. Bugün AK Parti'nin karşısında CHP var. Bizim aslında safımızda bir sıkıntı söz konusu değil, bizim safımız belli. Bu aslında 20. yüzyılın başında da böyle. O günkü partilerde de böyle oluşmuş, böyle gitmiş. Bugün de böyle, aynı çizgimizde devam ediyoruz."

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
SAYIN SOYLU SİZ VE NUMAN BEY BIR GEÇMİŞTEKİ SÖYLEMLERINIZE BAKIN AK PARTİ HAKKINDA BIRDE ŞİMDİKİ DURUŞUNUZA YA O ZAMANLAR YALAN SÖYLEYIP MİLLETI KANDIRDINIZ YADA O SÖYLEMLERINIZ KOLTUK KAPMA İÇİNDİ INSANIN ÖZUDE SÖZUDE BIR OLMALI
gözlerinin içine dikkatle bakın....kısıyor.sn soylu dedikleriniz arşivde orda duruyor.yok o iklimde doğdum.babm da adalet partiliydi...din kardeşiyiz.:)))sağ budur.ağababalarıi demirel le benzeşiyor.malum u aliniz"DÜN DÜNDÜR BU GÜN BUGÜNDÜR"mü sn bakan?
ne olduğun belli merak etme
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