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  4. Sultanbeyli'de pitbull dehşeti! Sokak köpeğine saldırdı

Sultanbeyli'de pitbull dehşeti! Sokak köpeğine saldırdı

15.03.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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Sultanbeyli’de bir gencin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bir sokak köpeğine saldırdı. Sokak köpeği pitbullun ağzından güçlükle kurtarıldı.

Sultanbeyli Adil Mahallesinde pitbull dehşeti yaşandı.

SOKAK KÖPEĞİNİ VATANDAŞLAR KURTARDI

Bir genç sokakta pitbull cinsi köpeğini gezdirirken, pitbull, gördüğü bir sokak köpeğine saldırdı. Tasmalı olduğu halde sokak köpeğini kafasından ısırarak sürükleyen pitbull, köpeği bırakmadı. Bunun üzerine mahalleli sopalarla sokak köpeğini pitbullun ağzından kurtarmaya çalıştı. Sokak köpeği, çevredekilerin yardımı ile bir süre sonra kurtarıldı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Öte yandan vatandaşlar, insanlara ve hayvanlara saldıran pitbull cinsi köpeği gezdiren gence tepki göstererek, yetkililerden önlem almalarını istedi.

(İHA)

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