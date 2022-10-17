Sultangazi'de İETT otobüsünde tehlikeli yolculuk kamerada

Olay, dün Eminönü Sultangazi seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İETT şoförü seyir halindeyken kapısını açık unuttuğu otobüs ile kilometrelerce yolculuk yapıp tehlikeli şekilde yolcu taşıdı. Bir yolcunun ise açık kapının önünde tehlikeli yolculuk yaptığı o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hareket halindeki otobüsün açık kapısı önündeki yolcuların tehlikeye aldırmadan yolculuk yaptığı görülüyor. O anları cep telefon ile kayıt eden yolcunun ise yanında bulunan diğer yolculara "İETT'de kapı açık gidiyoruz böyle bir şey yok valla söyle kapıyı kapatsın" dediği görülüyor.

(İHA)

