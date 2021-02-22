Sultangazi'yi karıştıran iddia: Boğazına bıçak dayadığı kızı kaçırmaya çalıştı

Olay, geçtiğimiz hafta Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Evden çıkarak alışveriş yapmak için markete gittiği öğrenilen 15 yaşındaki genç kızın, S Caddesi'nde önü bir kişi tarafından kesildi. İddiaya göre, elindeki bıçağı genç kızın boğazına dayayan kişi, genç kızı kaçırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek, genç kızın yardımına koştu. Bunun üzerine saldırgan, olay yerinden koşarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Durumdan haberdar olan genç kızın annesi de küçük çocuğunu da yanına alarak, olay yerine geldi. Büyük bir korku yaşadığı görülen genç kız, yabancı uyruklu bir kişinin boğazına bıçak dayayarak kendisini kaçırmaya çalıştığını söyledi. Saldırgandan şikayetçi olan genç kız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(DHA)

