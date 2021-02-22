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Sultangazi'yi karıştıran iddia: Boğazına bıçak dayadığı kızı kaçırmaya çalıştı

22.02.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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Sultangazi'yi karıştıran iddia: Boğazına bıçak dayadığı kızı kaçırmaya çalıştı

Sultangazi'de iddiaya göre yolda yürüyen genç kızın önünü kesen bir kişi, boğazına bıçak dayayarak kaçırmaya çalıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar genç kızın yardımına koştu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz hafta Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Evden çıkarak alışveriş yapmak için markete gittiği öğrenilen 15 yaşındaki genç kızın, S Caddesi'nde önü bir kişi tarafından kesildi. İddiaya göre, elindeki bıçağı genç kızın boğazına dayayan kişi, genç kızı kaçırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek, genç kızın yardımına koştu. Bunun üzerine saldırgan, olay yerinden koşarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Durumdan haberdar olan genç kızın annesi de küçük çocuğunu da yanına alarak, olay yerine geldi. Büyük bir korku yaşadığı görülen genç kız, yabancı uyruklu bir kişinin boğazına bıçak dayayarak kendisini kaçırmaya çalıştığını söyledi. Saldırgandan şikayetçi olan genç kız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(DHA)

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