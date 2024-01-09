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  4. Sümeyye Bayraktar, ikinci kez anne oldu! Torununun ismini kulağına Cumhurbaşkanı Erdoğan okudu

Sümeyye Bayraktar, ikinci kez anne oldu! Torununun ismini kulağına Cumhurbaşkanı Erdoğan okudu

09.01.2024 14:24 | Son Güncelleme:
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Sümeyye-Selçuk Bayraktar çifti ikinci çocuklarını kucaklarına alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 9'uncu torunu dünyaya geldi. Torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını da okudu.

Sümeyye Bayraktar, ikinci kez anne oldu! Torununun ismini kulağına Cumhurbaşkanı Erdoğan okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti.

Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu.

Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.

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Recep Tayyip Erdoğan Sümeyye Erdoğan torun
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