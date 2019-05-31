Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantep'e kutlama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantep'u tebrik etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'i yeniden Süper Lig'e taşıdığınız için hepinizi yürekten kutluyorum. Tebrikler, teşekkürler Gazişehir Gaziantep. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Gül, Spor Toto 1. Lig play-off finalindeki mücadelesinden dolayı da "Kardeş şehir Hatay'ın temsilcisi Hatayspor'u da tebrik ediyoruz. Dostluğumuz daim olsun." mesajını iletti.

Bakan Gül, Gazişehir Gaziantep'un resmi Twitter hesabından "Hele bakın kim gelmiş" başlığı ve #ŞampiyonGazişehir etiketiyle yayımladığı kutlama videosunu da takipçileriyle paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından Gazişehir Gaziantep'un futbolcu ve yönetim kadrosunun yer aldığı bir fotoğraf ile birlikte "Süper Lig'e hoş geldin" mesajı yayımladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Süper Lig'e hoş geldin Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü. Sezon boyunca göstermiş oldukları emeğin karşılığını Süper Lig'e yükselerek alan Gazişehir Gaziantep'i ve taraftarlarını kutluyorum. Final müsabakasında göstermiş oldukları mücadele için Hatayspor'u da tebrik ediyorum."

