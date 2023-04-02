Süper Loto saat kaçta çekiliyor, ne kadar devretti? Süper Loto kolonu ne kadar? 2 Nisan çekiliş ekranı sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları merak ediliyor. Milyonlarca kişi Süper Loto çekilişini bekliyor. Haftada üç gün gerçekleştirilen çekiliş, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peki Süper Loto saat kaçta çekiliyor, ne kadar devretti? Süper Loto kolonu ne kadar? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi canlı olarak Milli Piyango TV ve Youtube kanalından takip edilebilecek.

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SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Süper Loto çekilişi bir süredir devrediyor. 30 Mart Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde devreden tutar 51.532.701,38 TL olarak açıklandı.

Bu akşam gerçekleştirilecek çekilişte büyük ikramiye sahibini bulacak mı merakla bekleniyor.

SÜPER LOTO KOLONU NE KADAR?

Süper Loto kolon fiyatı merak edildi. Çekiliş haftada üç gün; salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Süper Loto kolon fiyatı 6 TL’dir.

30 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI