HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 19 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 19 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama

19.11.2020 09:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 19 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama

Şans oyunları ile ilgili olan vatandaşlar tarafından 19 Kasım Süper Loto çekilişi ile alakalı detaylar merak ediliyor. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağının belli olacağı çekilişle alakalı olarak 19 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak sorusuna cevap aranıyor. İşte 19 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama işlemi!

19 Kasım Süper Loto çekilişi ile ilgili şans oyunlarına merak olan pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Özellikle Süper Loto sonuçları açıklandı mı ve bugün Süper Loto saat kaçta çekilecek sorularının yanıtları araştırılıyor. Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından, Süper Loto çekilişi saat kaçta çekiliyor konusu ilgiyle takip ediliyor. İşte devreden büyük ikramiyenin 13 milyon 133 bin 653 TL olduğu çekilişe dair tüm merak edilenler...

BUGÜN SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto ne zaman çekiliyor sorusuna yanıt olarak bilindiği gibi çekiliş haftanın üç günü olmak üzere salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Özellikle şans oyunu tutkunları tarafından bugün Süper Loto kaçta çekiliyor sorusunun cevabı sorgulanıyor. Zaman zaman çekiliş saatlerinde değişiklik olabiliyor. Haftanın 3 günü gerçekleşen çekilişler 21.30’da yapılıyor. Dolayısıyla bu akşam 21.30’da çekiliş gerçekleşiyor. Şimdi, çekilişe çok kısa bir süre kaldı. Devreden büyük ikramiye ise 13 milyon 133 bin 653 TL. Şans oyunları tutkunları tarafından heyecan dolu bekleyiş devam ediyor.

Aynı zamanda Süper Loto 19 Kasım 2020 çekilişi millipiyangoonline.com üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Dolayısıyla isteyen vatandaşlar millipiyangoonline.com'a girerek çekilişi canlı olarak izleyebiliyor. Çekilişi canlı olarak izleyemeyen vatandaşlar ise isterlerse yine aynı sitedeki videolar bölümünden çekilişin kaydını seyredebiliyor. Videolar YouTube üzerinden de yayınlanıyor.

Sayısal Loto sonuçları 18 Kasım 2020 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 18 Kasım Sayısal Loto sonuçlarıSayısal Loto sonuçları 18 Kasım 2020 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 18 Kasım Sayısal Loto sonuçları

19 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com internet adresindeki ilgili alanda bulunan sonuçlar bölümünden yayınlanıyor. Aynı zamanda Süper Loto çekiliş sonucu canlı yayın izlenerek de takip edilebiliyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişler canlı olarak yayınlanıyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar www.millipiyangoonline.com adresine giderek çekilişi canlı bir şekilde izleme yöntemini tercih edebiliyor. Canlı yayın tam olarak çekilişin yapılacağı saat olan 21.30'da başlıyor.

Millipiyangoonline.com üzerinden canlı yayınlanan çekiliş ile sonuçlar belli olacak. İsteyen vatandaşlar biletlerine çıkmış olan ikramiyeyi öğrenmek için bilet sorgulama işlemi de yapabiliyor. Bununla alakalı olarak bilet sorgulama işlemi de aşağıdaki link üzerinden ve millipiyangoonline.com üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

17 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiye devretti. 17 Kasım Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar 5-18-24-28-42-51 olarak belirlendi.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto sorgulama işlemlerinin yanı sıra oyunun kuralları da vatandaşlar tarafından merak edilebiliyor. Oyun, 1 ve 60 sayı arasındaki 6 adet sayının bilinmesine dayanıyor. Oyunda en az 2 ve en çok 6 adet sayı doğru tahmin edilerek çeşitli ikramiyeler kazanılabiliyor. Kazanma oranları oynanan kolonlara ve bilinen numaralara göre değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar kolonları kendileri doldurabilirken aynı zamanda “sen seç” işlemiyle de oynayabiliyor. Oyunu 18 yaşından büyük vatandaşlar oynayabiliyor.

Vatandaşların haftada 3 gün kazanma şansı bulunuyor. Çekiliş haftada 3 gün yani salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Her çekilişte küre içindeki 60 numara içerisinden 6 numara çekiliyor. Oynanan her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilindiğinde kazanılabiliyor. 6 bilen ise büyük ikramiyeyi kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması durumunda da ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak bölüşülüyor. Oyun, millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da belirlenmiş olan satış noktalarından oynanabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Kuraklığın boyutu korkutucu seviyede: Son 3 ayda bir damla yağış düşmediKuraklığın boyutu korkutucu seviyede: Son 3 ayda bir damla yağış düşmedi
'Yüzen terör' sahile vurdu! Uzmanlar uyardı: Dikkatli ve tetikte olun 'Yüzen terör' sahile vurdu! Uzmanlar uyardı: Dikkatli ve tetikte olun

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

100’den fazla kurşunun sıkıldı! Sokağı savaş alanına çevirdiler

100’den fazla kurşunun sıkıldı! Sokağı savaş alanına çevirdiler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Macaristan'da talihsiz gece...

Macaristan'da talihsiz gece...

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı? Dikkat çeken açıklama

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

Bakan Selçuk'tan uyarı: Lütfen bu kez kurallara uyalım

Bakan Selçuk 'Lütfen' diyerek uyardı

Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

Niğde merkezli 7 ilde operasyon!

Şehit babasının mezarını 58 yıl sonra buldu! Gözyaşlarını tutamadı

Şehit babasının mezarını 58 yıl sonra buldu! Gözyaşlarını tutamadı

Elektrik kesintisi listesi 19 Kasım İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

19 Kasım İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

HDP'li milletvekilinden, öldürülen PKK'lı teröristin ailesine taziye ziyareti

HDP'li milletvekilinden tepki çeken hareket

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.