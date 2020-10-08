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Süper Loto sonuçları belli oldu! 8 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 8 Ekim 2020!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 21:46 | Son Güncelleme

Şans oyunu meraklıları tarafından 8 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen Süper Loto çekilişinin sonuçları araştırılıyor. Bir süredir merakla beklenen 8 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu! Şimdi şans oyununu oynayan vatandaşlar tarafından Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Süper Loto sonuçları 8 Ekim 2020 ile ilgili detaylar...

Süper Loto sonuçları belli oldu! 8 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 8 Ekim 2020!

8 Ekim 2020 Süper Loto sonuçları şans oyunu meraklısı vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. Çok sayıda vatandaş da Süper Loto sonucu sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Süper Loto çekilişi canlı olarak millipiyangoonline.com internet sitesi üstünden takip ediliyor. Süper Loto sonuçları çekilişi canlı olarak millipiyangoonline.com üzerinden izleyemeyen vatandaşlar tarafından yine aynı site üzerinden kontrol edilebiliyor. Sorgulama alanı kullanılarak vatandaşlar biletlerine çıkan ikramiyeyi kolayca öğrenebiliyor. İşte şans oyunu tutkunlarının heyecan içerisinde beklediği Süper Loto sonuçları 8 Ekim 2020 ve Süper Loto bilet sorgulama ekranı ile ilgili tüm merak edilenler…

8 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Şans oyunları ile ilgilenen vatandaşlar Süper Loto çekilişi kaçta yapılacak sorusunun yanıtı da merak ediyor. Bilindiği gibi Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü ve salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. Süper Loto kaçta çekiliyor sorusuna cevap olarak ise çekilişler 21.30’da yapılıyor ve millipiyangoonline.com üstünden canlı yayınlanıyor. Bu sayede dileyen vatandaşlar çekilişleri internetten canlı olarak da izleyebiliyor.

Millipiyangoonline.com üzerinden canlı yayınlanan Süper Loto çekilişine göre 8 Ekim 2020 Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Gerçekleşen heyecan dolu çekiliş doğrultusunda 8 Ekim Süper Loto sonuçları ile kazandıran numaralar 1-10-21-25-42-48 olarak belirlendi. Dileyen vatandaşlar biletlerine çıkmış olan ikramiyeyi öğrenmek için bilet sorgulama işlemi de yapabiliyor. Bununla ilgili olarak bilet sorgulama işlemi de aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Dileyen vatandaşlar çekilişi canlı izlememiş olsalar bile eğer isterlerse çekiliş videosunu millipiyangoonline.com üzerinden yeniden izleyebiliyor.

Süper Loto sonuçları belli oldu! 8 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 8 Ekim 2020!

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto sorgulama işlemine ek olarak bazı vatandaşlar da oyunun kurallarının nasıl olduğunu araştırıyor. Süper Loto oyunu, 1 ve 60 sayı arasındaki 6 tane sayının bilinmesi esasına dayanıyor. Süper Loto’da en az 2 adet sayı ve en çok 6 adet sayı doğru tahmin edildiğinde farklı ikramiyeler kazanılabiliyor. Kazanma oranları da oynanmış olan kolon sayısına ve bilinen numaralara göre farklılık gösterebiliyor. İsteyen vatandaşlar kolonları kendileri doldurarak oyunu oynayabiliyorken ayrıca kendisi kolon doldurmak istemeyen vatandaşlar da “sen seç” işlemini tercih ederek bu oyunu oynayabiliyor. Süper Loto 18 yaşından büyük olan vatandaşlar tarafından oynanabiliyor.

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