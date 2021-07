Super Mario oyun kasedi rekor fiyata satıldı!

Oyun kasedi müzayedeleri son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri geçtiğimiz cuma günü gerçekleşti. The Legend of Zelda oyununun nadir bir kasedi 870 bin dolara satıldı ve oyun kasetleri açısından yeni bir müzayede rekoru kırıldı. Ancak The Legend of Zelda'nın rekorundan sadece iki gün sonra, bu rekor Super Mario 64'ün hiç açılmamış bir kopyası ile geçildi.

SUPER MARIO KASEDİ MİLYONLARCA DOLARA ALICI BULDU

Bir müzayede evi, Nintendo 64 için tasarlanan Super Mario'nun açılmamış bir kopyasını açık artırma ile satışa çıkardı. Açık artırma sonucu, jelatini dahi sökülmeyen Super Mario kaseti 1 milyon 560 bin dolara satıldı. Bu fiyat, The Legend of Zelda'ya ait önceki rekorun yaklaşık iki katına tekabül ediyor.

SUPER MARIO HAYRANLARI İÇİN ÖZEL BİR YERİ VAR

Müzayedede satılan kaset, Super Mario 64'ün A++ kalitesinde derecelendirilmiş bir versiyonuydu. Super Mario 64 ile hayranlar ilk kez Mario karakterini 3 boyutlu bir ortamda deneyimlebiliyordu.

Bu yüzden oldukça da özeldi.