HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Super Mario oyun kasedi rekor fiyata satıldı!

Super Mario oyun kasedi rekor fiyata satıldı!

12.07.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Super Mario oyun kasedi rekor fiyata alıcı buldu. Nintendo 64 için tasarlanan ve 1996 yılında satın alınan Super Mario oyun kasedinin jelatini dahi üzerinde duruyor.

Super Mario oyun kasedi rekor fiyata satıldı!

Oyun kasedi müzayedeleri son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri geçtiğimiz cuma günü gerçekleşti. The Legend of Zelda oyununun nadir bir kasedi 870 bin dolara satıldı ve oyun kasetleri açısından yeni bir müzayede rekoru kırıldı. Ancak The Legend of Zelda'nın rekorundan sadece iki gün sonra, bu rekor Super Mario 64'ün hiç açılmamış bir kopyası ile geçildi.

SUPER MARIO KASEDİ MİLYONLARCA DOLARA ALICI BULDU

Bir müzayede evi, Nintendo 64 için tasarlanan Super Mario'nun açılmamış bir kopyasını açık artırma ile satışa çıkardı. Açık artırma sonucu, jelatini dahi sökülmeyen Super Mario kaseti 1 milyon 560 bin dolara satıldı. Bu fiyat, The Legend of Zelda'ya ait önceki rekorun yaklaşık iki katına tekabül ediyor.

Super Mario 64

SUPER MARIO HAYRANLARI İÇİN ÖZEL BİR YERİ VAR

Müzayedede satılan kaset, Super Mario 64'ün A++ kalitesinde derecelendirilmiş bir versiyonuydu. Super Mario 64 ile hayranlar ilk kez Mario karakterini 3 boyutlu bir ortamda deneyimlebiliyordu.

Çekmecede unutulan Super Mario Bros. oyunu rekor fiyata satıldı!Çekmecede unutulan Super Mario Bros. oyunu rekor fiyata satıldı!

Bu yüzden oldukça da özeldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren anlar! Eşinin önünde tekme tokat dövdülerDehşete düşüren anlar! Eşinin önünde tekme tokat dövdüler
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
PES 2022 ne zaman çıkacak?PES 2022 ne zaman çıkacak?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Skandal olay sonrası harekete geçildi

Skandal olay sonrası harekete geçildi

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Dehşeti yaşadı, kanlar içinde kaldı

Dehşeti yaşadı, kanlar içinde kaldı

Bunun adı vicdansızlık!

Bunun adı vicdansızlık!

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler kritik saate çevrildi

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler kritik saate çevrildi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.