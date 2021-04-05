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Çekmecede unutulan Süper Mario Bros. oyunu rekor fiyata satıldı!

05.04.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 1986 yılında piyasaya sürülen Super Mario Bros. oyununun kopyası, rekor bir fiyata satıldı. 35 yıl önce hediye olarak alınan ve çekmece unutulan oyunun, daha önce 1987 versiyonuna 114 bin dolar ödenmişti.

Çekmecede unutulan Süper Mario Bros. oyunu rekor fiyata satıldı!

Oyun oynamak pek çok kişinin çok değer verdiği bir aktivite. Bu yüzden oyuncular, koleksiyonlarına veya kütüphanelerine oynamak üzere yeni oyunlar ekliyorlar. Ya da oyuncular, sevdiklerinden oyun hediyesi alıyorlar. Böylesi bir durum, bundan 35 yıl önce ABD'de de yaşandı. 1986 yılında Nintendo tarafından piyasaya sürülen bir Super Mario Bros. oyunu, Teksas'ta hediye olarak alındı. Fakat oyun, çekmecede unutuldu. 35 yıl sonra çekmeceden çıkartılan oyun, dudak uçuklatan bir satış hikayesine konu oldu.

SUPER MARİO BROS. 35 YIL SONRA ÇEKMECEDEN ÇIKTI

35 yıl önce alınan oyun, yıllar sonra çekmeceden çıkartıldı. Çekmeceden çıkartılan oyun, güvenlik etiketlerini bile üzerinde taşıyordu. Yani son derece nadide bir eser konumundaydı. Video oyun uzmanı Valerie McLeckie, ''Bu oyun için üretim zamanı diğerleri gibi oldukça kısaydı. Aynı üretim döneminden açılmamış bir oyun bulmak okyanusta bir damla suyu aramaya benzer'' sözlerini kullandı.

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REKOR FİYATA ALICI BULDU

35 yıllık Super Mario Bros. oyunu, sonuç olarak 660 bin dolara satıldı. Bu bir video oyunu için ödenen en yüksek ücret oldu. Böylece söz konusu satış bir rekora da imza attı. Bir açık artırma şirketi tarafından satılan oyunun 1987 versiyonuna daha önce 114 bin dolar ödenmişti.

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