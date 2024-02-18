Şüpheli valiz ekipleri harekete geçirdi! Gerçek böyle anlaşıldı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Demokrasi Parkı içerisinde bulunan minibüs duraklarında bir valizi fark eden vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Alınan güvenlik önlemleri ve incelemelerin ardından olay yerine gelen M.A., isimli kişi valizin kendisine ait olduğunu ve unuttuğunu söylemesi üzerine valiz açıldı.

Valiz içerisinden M.A.’ya ait kıyafetler çıktı. Valizin sahibine teslim edilmesi üzerine polis ekipleri olay yerinden ayrıldı. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





