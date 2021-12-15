Süpürgelik temizliğinde bildiğiniz her şeyi unutun! Tertemiz süpürgelikler için dip köşe temizlik tüyoları

Evini detaylı bir temizlikle pırıl pırıl yapmayı seven herkes için normalde göz ardı edilen köşeler bile önem taşır. Bu köşeler arasında başı çeken süpürgelikler, detaylı bir temizliğin olmazsa olmazı. Peki, hassas bir temizlik gerektiren süpürgelikleri nasıl daha kolay ve etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz? Gelin, sizin için derlediğimiz süpürgelik temizleme rehberine bir göz atalım.

SÜPÜRGELİK TEMİZLİĞİNDE HANGİ ÜRÜNLER KULLANILMALI?

Süpürgelikler düşündüğünüzden daha hassas alanlar. Bu nedenle çizilmemeleri ve yıpranmamaları için kullanacağınız malzemeleri seçerken dikkat etmelisiniz.

Yüzeylerin çizilmesine engel olan Arap sabunu veya beyaz sirkeyi deneyebilirsiniz.

Süpürgeliklerin yüzeyinde yıpranmış bir görünüm oluşturabilecek, kimyasal madde içeren temizlik ürünlerinden uzak durmalısınız.

Boyalı süpürgeliklerde yer alan kirleri kolayca çıkarmak için silgi kullanabilirsiniz.

Etkili bir temizlik için bez yerine küçük fırçaları tercih ederek süpürgelikleri temizleyebilirsiniz.

Toz bırakmayan mikrofiber bez veya süngerler ile son olarak yüzeyleri silebilirsiniz.

SÜPÜRGELİK TEMİZLİĞİNDE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER