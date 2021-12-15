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Süpürgelik temizliğinde bildiğiniz her şeyi unutun! Tertemiz süpürgelikler için dip köşe temizlik tüyoları

15.12.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dip köşe temizlik yapmak sizin için vazgeçilmez bir tutkuysa her küçük detayın pırıl pırıl olmasını istersiniz. Evinizde bulunan süpürgelikler bu küçük detayların başında geliyor. Süpürgeliklerinizin derinlemesine temizliğine yardımcı olacak bu pratik tüyolar ile en küçük detaylar bile tozlardan arınacak. İşte, süpürgeliklerinizi kolaylıkla temizlemeniz için detaylar.

Süpürgelik temizliğinde bildiğiniz her şeyi unutun! Tertemiz süpürgelikler için dip köşe temizlik tüyoları

Evini detaylı bir temizlikle pırıl pırıl yapmayı seven herkes için normalde göz ardı edilen köşeler bile önem taşır. Bu köşeler arasında başı çeken süpürgelikler, detaylı bir temizliğin olmazsa olmazı. Peki, hassas bir temizlik gerektiren süpürgelikleri nasıl daha kolay ve etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz? Gelin, sizin için derlediğimiz süpürgelik temizleme rehberine bir göz atalım.

SÜPÜRGELİK TEMİZLİĞİNDE HANGİ ÜRÜNLER KULLANILMALI?

Süpürgelikler düşündüğünüzden daha hassas alanlar. Bu nedenle çizilmemeleri ve yıpranmamaları için kullanacağınız malzemeleri seçerken dikkat etmelisiniz.

  • Yüzeylerin çizilmesine engel olan Arap sabunu veya beyaz sirkeyi deneyebilirsiniz.

  • Süpürgeliklerin yüzeyinde yıpranmış bir görünüm oluşturabilecek, kimyasal madde içeren temizlik ürünlerinden uzak durmalısınız.

  • Boyalı süpürgeliklerde yer alan kirleri kolayca çıkarmak için silgi kullanabilirsiniz.

  • Etkili bir temizlik için bez yerine küçük fırçaları tercih ederek süpürgelikleri temizleyebilirsiniz.

  • Toz bırakmayan mikrofiber bez veya süngerler ile son olarak yüzeyleri silebilirsiniz.

SÜPÜRGELİK TEMİZLİĞİNDE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

  • Öncelikle büyük alanların temizliğiyle başlayıp en son süpürgeliklere geçmelisiniz.

  • Süpürgeliklere alan açmak için eşyaları kenara çekerek biriken tozları da alabilirsiniz.

  • Yuvarlak uçlu bir fırça ile uzun sivri uçlu bir başlık kullanarak, zemini çizmeden süpürgelik köşelerinde bulunan tozları toplayabilirsiniz.

  • Ardından kirlerin yumuşaması için hazırladığınız temizlik kovasıyla süngerinizi ıslatarak süpürgelikleri hafifçe silebilirsiniz.

  • Fırçayı deterjana veya süpürgeliklerde bulunan inatçı lekeler için hazırlayacağınız beyaz sirkeli suya daldırarak lekeleri çıkarmak için kullanabilirsiniz. Ahşap süpürgelikleri temizlerken daha dikkatli olmalısınız. Bunun için toz alma işleminden sonra temizlik bezinize ahşap temizleyici dökerek silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

  • Süpürgeliklerde yarılmış alanlar bulunuyorsa bu bölgelerde birikebilecek kirleri kürdan veya kulak pamuğu yardımıyla temizleyebilirsiniz.

  • Süpürgelikler sık sık kirlenen alanlar olmadıkları için belli aralıklarla temizlemeniz yeterli olur. Sıklıkla temizleme işlemi ile boyalarına zarar verebilirsiniz.
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