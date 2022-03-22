Sürekli yorgun uyananlar dikkat! Görünmez hastalık fibromiyalji belirti göstermeden ilerleyebilir

Son yıllarda özellikle pandemi sonrası artan şikayetlerle birlikte fibromiyalji hastalığının belirtileri ve tedavisi merak konusu oldu. Eğer “Vücut ağrılarım hiç geçmiyor, ne kadar uyusam da uykumu alamadığımı hissediyorum, kendimi sürekli yorgun hissediyorum, hafızam çok kötü, hiçbir şeyi aklımda tutamıyorum” gibi cümleleri sıklıkla kullanıyorsanız, siz de fibromiyalji hastası olabilirsiniz. Hastalığın tespiti için bir test ve tanı yöntemi bulunmaması, bu rahatsızlığın teşhisini zorlaştırıyor. Öyle ki pek çok fibromiyalji hastası, yaşadığı problemler için doktor doktor gezebiliyor ve sonuç alamıyor. Ancak birkaç farklı yöntemle kişinin fibromiyalji olup olmadığını anlamak mümkün.

FİBROMİYALJİ NEDİR?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Zeynep İyigün, fibromiyalji hakkında uyarılarda bulundu. Fibromiyaljinin vücutta yaygın ağrıya neden olan kronik bir durum olduğunun altını çizen Doç. Dr. Zeynep İyigün, “Fibromiyalji, sinir sisteminin ağrı sinyallerini işleme biçimindeki bir sorundan kaynaklanır. Tüm vücuda yayılmış ağrı hissinin yanı sıra ağrı, sırt, boyun gibi bölgelerde yoğunlaşabilir ve bu his yanma, batma tarzında da kendini gösterebilir” şeklinde konuştu.

FİBROMİYALJİ TEŞHİSİ NASIL KONULUYOR?

Çoğu zaman ‘görünmez’ olarak nitelendirildirilen hastalığın vücuttaki yaygın semptomları pek çok sağlık probleminde de görülebileceği için tanısı konmadan önce pek çok kan tetkiki ve görüntüleme yöntemine ihtiyaç duyulmakta. Yapılan bu tetkikler, olası diğer hastalıkların dışlanması amacıyla yapılmakta. Fibromiyalji tanısı ise, hastanın klinik bulguları ve muayenesi ile konuyor.

Bu sebeple ağrının türü, yeri ve diğer semptomları doğru tarif etmek, tanı konulmasında önemli derecede yardımcı olabiliyor. Fibromiyaljinin tespiti için hastalar genellikle romatoloji bölümü veya psikolog gibi farklı alanlara yönlendiriliyor.

HAFIZA SORUNLARI DA FİBROMİYALJİ BELİRTİSİ OLABİLİR!

Fark ettirmeden ilerlemesi sebebiyle" görünmez hastalık" olarak nitelenen fibromiyalji, aylarca belirti göstermeden ilerleyebiliyor. Hastalığın diğer sık görülen semptomları ise şöyle:

Kronik yorgunluk,

Enerji düşüklüğü,

Uyku problemleri,

Kafa karışıklığı,

Depresyon, anksiyete gibi psikolojik problemler,

Hafıza ve konsantrasyon sorunları,

Kronik baş ağrısı,

Kas seğirme ve krampları,

Ellerde, ayaklarda uyuşma ve karıncalanma,

Vücudun çeşitli bölgelerinde ağrı,

Göz bozuklukları,

İrritabl bağırsak sendromu,

Huzursuz bacak sendromu.

KONSANTRASYON SORUNLARI YAPABİLİYOR!

Sık görülen semptomlar arasında bulunan kronik yorgunluğun sıradan bir yorgunluk ile karıştırılmaması gerektiğini açıklayan Doç. Dr. İyigün, fibromiyalji yorgunluğunun vücudun enerjisini tüketen bir özellikte olduğunu belirtti.

İyigün, hastalığın belirtilerinden biri olan uykusuzluk hakkında ise “Bununla beraber saptanan uyku düzensizliği her zaman uykusuzluk değildir, buradaki esas problem hastanın uykusunun verimsiz olmasıdır. Hastalar uykudan dinlenmemiş olarak kalkmaktadırlar. Hafıza problemleri ise genellikle yapılan işe odaklanamamak hatta bazen konuşulanları anlamamak şeklinde olabilmektedir. Literatürde bu durum ‘fibrofog- fibromiyalji sisi’ olarak tanımlanmaktadır” açıklamasında bulundu.

MASA BAŞI ÇALIŞANLAR EGZERSİZ YAPMALI

Özellikle masa başı çalışanlarda ya da hareketsiz bir yaşam stili benimseyen kişilerde kas problemlerinin giderilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için egzersiz yapmak büyük önem taşımakta. Fibromiyalji de ağrıların kaslarda hissedildiği bir hastalık olması sebebiyle, tedavisinde uygun egzersizlerden yararlanılabilmekte.

HAYAT KALİTENİZİ YÜKSELTMEK MÜMKÜN

Yaşam kalitesini büyük bir oranda etkileyen fibromiyaljinin tamamen tedavi edilmesi henüz mümkün olmasa da hastaların bazı tedbirlerle hayat kalitelerini yükseltebilmesi mümkün.

Doç. Dr. Zeynep İyigün, tedavi yöntemleri ile ilgili şu tavsiyelerde bulundu:

“Fibromiyalji semptomlarının düzelmesinde en etkili yöntem egzersiz tedavileridir. Özellikle aerobik dediğimiz kalp hızını belli bir seviyeye çıkaran egzersizlerin düzenli olarak yapılması, doktorunuzun gerek gördüğü ilaç tedavilerinin düzenli kullanılması, ağrıyı azaltabilecek masaj, fizik tedavi gibi uygulamaların kullanılması, uykunun düzenlenmesi, beslenmenin düzenlenmesi ve fibromiyaljiye eşlik eden diğer hastalıklarınızın da tedavilerinin yapılması gerektiğini unutmayın.”

