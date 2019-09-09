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Suriye'deki ortak devriye sonrası ABD'den açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2019 07:31 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, Türk ve Amerikan askerlerinin icra ettiği ortak devriye görevine ilişkin, "Müttefiklerimiz, YPG unsurlarının gönüllü olarak terk ettiği yerlerdeki YPG mevzilerinin ve bölgelerinin ortadan kaldırılmasına birinci elden tanıklık etmiştir." iddiasında bulundu.

Suriye'deki ortak devriye sonrası ABD'den açıklama

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, Türkiye ile ABD'nin icra ettiği ortak devriye göreviyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Amerikan ve Türk askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik mekanizması içinde ortak devriye görevi icra etmiştir. Müttefiklerimiz, YPG unsurlarının gönüllü olarak terk ettiği yerlerdeki YPG mevzilerinin ve bölgelerinin ortadan kaldırılmasına birinci elden tanıklık etmiştir." ifadelerini kullandı.

PKK/YPG unsurlarının "gönüllü olarak" bazı bölgeleri nasıl ve ne zaman terk ettiğine ilişkin detaya girmeyen Caggins, "Bugünkü devriye görevi, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerine cevap verme amacımıza olan bağlılığımızı göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

Caggins ayrıca, bu süreçte Koalisyon'un ve (PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu) SDG'nin "DEAŞ'ın tamamen ortadan kaldırılmasına odaklanmaya" devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD ortak devriye Suriye

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