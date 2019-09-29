HABER

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'den Türkiye'ye küstah tehdit!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2019 08:38 | Son Güncelleme

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında yaptığı açıklamada, Amerikan ve Türk güçlerinin ülkeden derhal geri çekilmesini talep etti ve eğer kalmaya devam ederlerse, hükümetinin topraklarını koruma hakkını saklı tuttuklarını söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitaben yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye sınırında güvenli bir bölge oluşturma anlaşması imzalamasının hukuk dışı bir yaklaşım olduğunu belirtti. Muallim konuşmasında, Suriye’deki çatışmalarda 400 binden fazla insanın öldüğünü ve milyonlarca insanın da ülkeden kaçtıklarının altını çizdi.

"HER TÜRLÜ HAKKIMIZI KULLANIRIZ"

Muallim, "ABD ve Türkiye kuzey Suriye’de yasadışı bir askeri varlığını sürdürüyor. Yetkimiz olmadan bölgelerimizde faaliyet gösteren yabancı kuvvetler işgalci güçlerdir ve derhal geri çekilmelidirler. Eğer bunu reddederlerse, uluslararası hukuktan doğan her türlü hakkımızı kullanırız.” diye konuştu.

Muallim, Türkiye ve ABD'nin güvenli bölge görüşmelerini 'kibirlilik' olarak nitelendirdi. Muallim, Suriye hükümetinin izni olmadan bölgede herhangi bir anlaşmanın yapılamayacağını vurguladı.

Bakanlık duyurdu! İki F-16 Suriye hava sahasında uçtuBakanlık duyurdu! İki F-16 Suriye hava sahasında uçtu

**GOLAN TEPELERİ AÇIKLAMASI

Muallim "Golan Tepeleri’nin 1967 savaşında Suriye sınırlarına dahil edilmiştir. Golan Tepeleri’nin şuanki konumu, uluslararası hukuk kapsamında Suriye toprakları olarak tanınmaktadır. Golan tepeleri Suriye'nin bir parçasıdır ve sonsuza dek Suriye’nin olacak. Bunun aksini düşünmek büyük bir yanılgıdır.” ifadelerini kullandı.

Mart ayındaki Trump yönetimi, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanıyan bir açıklama yapmıştı.

Kaynak: İHA

Bunu yapan Suriyeli genci alnından öptüBunu yapan Suriyeli genci alnından öptü
55 yolcusuyla ortadan kayboldu55 yolcusuyla ortadan kayboldu
Trump'tan Demokratlara 'temyiz soruşturması' tepkisiTrump'tan Demokratlara 'temyiz soruşturması' tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye Velid Muallim Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

Hadise'nin ev hali selfiesi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yemen açıklarında feribot kayboldu

55 yolcusuyla ortadan kayboldu

Trump'tan Demokratlara 'temyiz soruşturması' tepkisi

Trump'tan Demokratlara 'temyiz soruşturması' tepkisi

Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak acil iniş yaptı

Pakistan Başbakanı'nın uçağı ABD'ye acil iniş yaptı

Johnson'a büyük şok! Görevi kötüye kullanma iddiasına soruşturma

Johnson'a büyük şok! Görevi kötüye kullanma iddiasına soruşturma

ABD - Çin gerilimi daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

Suriye Anayasa Komitesi, Cenevre'de toplanacak

Suriye Anayasa Komitesi, Cenevre'de toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.