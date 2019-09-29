Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitaben yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye sınırında güvenli bir bölge oluşturma anlaşması imzalamasının hukuk dışı bir yaklaşım olduğunu belirtti. Muallim konuşmasında, Suriye’deki çatışmalarda 400 binden fazla insanın öldüğünü ve milyonlarca insanın da ülkeden kaçtıklarının altını çizdi.

"HER TÜRLÜ HAKKIMIZI KULLANIRIZ"



Muallim, "ABD ve Türkiye kuzey Suriye’de yasadışı bir askeri varlığını sürdürüyor. Yetkimiz olmadan bölgelerimizde faaliyet gösteren yabancı kuvvetler işgalci güçlerdir ve derhal geri çekilmelidirler. Eğer bunu reddederlerse, uluslararası hukuktan doğan her türlü hakkımızı kullanırız.” diye konuştu.

Muallim, Türkiye ve ABD'nin güvenli bölge görüşmelerini 'kibirlilik' olarak nitelendirdi. Muallim, Suriye hükümetinin izni olmadan bölgede herhangi bir anlaşmanın yapılamayacağını vurguladı.

**GOLAN TEPELERİ AÇIKLAMASI

Muallim "Golan Tepeleri’nin 1967 savaşında Suriye sınırlarına dahil edilmiştir. Golan Tepeleri’nin şuanki konumu, uluslararası hukuk kapsamında Suriye toprakları olarak tanınmaktadır. Golan tepeleri Suriye'nin bir parçasıdır ve sonsuza dek Suriye’nin olacak. Bunun aksini düşünmek büyük bir yanılgıdır.” ifadelerini kullandı.

Mart ayındaki Trump yönetimi, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanıyan bir açıklama yapmıştı.

Kaynak: İHA

