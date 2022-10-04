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  4. Suriye üzerinden geldi! O illerde yaşayanlar dikkat... Uzmanlar uyardı

Suriye üzerinden geldi! O illerde yaşayanlar dikkat... Uzmanlar uyardı

04.10.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Mardin ve Diyarbakır'da hayatı kabusa çevirdi. Görüş mesafesinin düştüğü iki ilde, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Öte yandan uzmanlar, kronik rahatsızlığı olanlara mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Diyarbakır ve Mardin'de Suriye üzerinden gelen toz taşınımı kuvvetli rüzgarla birlikte etkili oldu.

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UZMANLARDAN UYARI: KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKAT

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz taşınımı nedeniyle Diyarbakır ve Mardin ile ilçelerinde görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Diyarbakır ve Bismil ilçesi ile Mardin ve Derik ilçesinde evlerin balkonları ile araçların üzeri tozla kaplandı. Uzmanlar, kronik rahatsızlığı olanlara mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü de bölge genelinde havanın açık ve az bulutlu; yer yer parçalı bulutlu ve rüzgarlı geçeceği, güneyli rüzgarlar sebebiyle Mardin ilinin sınır ilçelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımının etkili olacağının, bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden orta, zaman zaman ise kuvvetli eseceği, yer yer rüzgarın hızının 50 kilometre saati bulmasının beklendiğini belirtti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Mardin toz taşınımı
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