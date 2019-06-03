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Suriyeli aşiretten YPG/PKK'ya karşı ayaklanma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 15:04 | Son Güncelleme

Deyrizor ilinin önde gelen aşiretlerinden Bakkara, bölgedeki aşiretlere, kabilelere ve halka, tarım arazilerini yakan terör örgütü YPG/PKK'ya karşı ayaklanma çağrısı yaptı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'un önde gelen aşiretlerinden Bakkara, aşiretleri, kabileleri ve halkı, bölgeyi işgal eden ve son dönemde tarım arazilerini yakan terör örgütü YPG/PKK'ya karşı ayaklanmaya davet etti.

Deyrizor'un ileri gelen aşiretlerinden Bakkara, bölgede tarım arazilerini yakan terör örgütü YPG/PKK'ya karşı harekete geçmek için bildiri yayımladı.

Yazılı bildiriye göre, YPG/PKK, yangınlara karşı mücadele eden Bakkara Kabilesi Şeyhi Haçim El-Beşir'in evini bastı ve alıkoydu.

El-Beşir bunun üzerine, aşiret mensuplarına, Deyrizor'un batı kırsalında aşirete bağlı ailelerin yaşadığı Şakra, El Hisan, El Cia, Mıheymide, Sıfire, El Kisra, El Cizre, El Havayic köylerine giden yolları tutma talimatı verdi.

Bildiride el- Beşir, çevredeki diğer Arap kabile ve aşiretlerine yönelik de şu ifadeleri kullandı:

"Başta Ukeydat, El Busarsya, El Buhabur, El Ubeyd, El Raviyin, El Cubur, Şammar, Tayyi, El Muhlemiyye, Harb, Udvan, El Valde, El Afadile, Inize, Beni Sab'a, El Nıaim, El Havatine, El Dıleym, El Şarabin, Ceys olmak üzere tüm diğer Arap kabile ve aşiretlerindeki kardeşlerimize, zenginliklerimizi çalan, gençlerimizi tutuklayan, şeyhleri ve yaşlıları aşağılayan ve tarım mahsullerini yakarak aç bırakma politikası uygulayan 'Kandil' kadrolarına karşı, onur ve şerefin korunması adına ayaklanma başlatma çağrısında bulunuyoruz."

YPG/PKK, son 10 gündür Rakka ve Deyrizor illerinde işgal ettiği bölgelerde Araplara ait tarım arazilerini ateşe veriyor. Halk, Haseke'de de aynı uygulamayı başlatan örgüte karşı arazilerde nöbet tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın YPG/PKK

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