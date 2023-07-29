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Suriyeli olmadığı ortaya çıkmıştı! "Asgari ücretliler ölsün" sözleriyle infial yaratan şahıs suçüstü yakalandı: 150 kişi darbetti

29.07.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada viral olan sokak röportajında Suriyeli olduğunu söyleyip "Asgari ücretliler ölsün" sözleriyle infial yaratan, sonra da Suriyeli olmadığı ortaya çıkan A. K. isimli şahıs İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde suçüstü yakalandı. Hırsızlık yaparken yakalanan A. K.'yi 150 kişi linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri olayları yatıştırmaya çalışırken kalabalık grup A. K.'yi darbetmeye devam etti.

Tüm Türkiye'de Suriyeli olduğu şeklinde bir yalan söyleyip "Asgari ücretliler ölsün" dediği sözleriyle gündem olan A. K. gece yarısı sularında şantiyede hırsızlık yaparken yakalandı. A. K.'yi suçüstü yakalayan 150 kişi uzun süre darbetti. Olay yerine gelen polis ekipleri A. K.'yi linçten zor kurtardı. A. K. olay yerinden çevik kuvvet takviye ekiplerine ait zırhlı araçla ayrıldı ve tutuklandı. Akıllara yeniden sosyal medyada gündem olan o videodaki sözleri geldi.

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150 KİŞİ ÜSTÜNE ÇULLANDI

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 00.50 sıralarında Küçükçekmece Atakent’te bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. K. isimli şahıs, şantiye konteynerinde kalan işçilerin devamlı şekilde telefon, cüzdan, para ve pasaportlarını çalmaya başladı. İşçilerin şahsın hırsızlık yaptığını görmesiyle birlikte 150 kişi bir anda A. K. isimli şahsı darp etmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayları yatıştırmaya çalışsa da kalabalık grup şahsı darp etmeye devam etti.

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HIRSIZI LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Bunun üzerine A. K. ekipler tarafından orada bulunan bir odaya sokularak güvenliği sağlandı. Ekiplerin öfkeli kalabalığı dağıtmakta zorlandığı olayda A. K. şantiyeye gelen çevik kuvvet takviye ekiplerine ait zırhlı araçla olay yerinden ayrıldı. Şahıs, yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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KENDİSİNİ SURİYELİ OLARAK TANITIP “ASGARİ ÜCRETLİLER ÖLSÜN” DEMİŞTİ

Öte yandan, A. K.’nın geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir sokak röportajında kendisini Suriyeli olarak tanıtarak, “Asgari ücret kazananlar ölsün. Asgari ücrete kendilerini mahkum etmişler. Ben 20 bin TL kazanıyorum. Biraz gözlerini açsalar çok çeşitli işler var” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

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Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan videonun ardından şahıs, büyük tepki görmüştü.

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(İHA)

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