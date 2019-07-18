Suriyeli ressam savaşın acılarını yağlı boya resimleriyle anlatıyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Suriyeli ressam Hele Al Said, ülkesinde yaşanan trajediyi yağlı boya resimlerine yansıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Katar Yardım Kuruluşunca (RAF) 2017'de açılan Yetim Vakfı tarafından eğitim ve idari çalışmalar yürütülen Reyhanlı Eğitim Köyü'nde resim atölyesi kuran Said, çalışmalarına burada devam ediyor.

Said, Bodrum'da 2015'te cansız bedeni kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi ile Halep'in El Katerji mahallesindeki sivil yerleşim yerine düzenlenen saldırıda yaralanan ve bindirildiği ambulanstaki görüntülerle tanınan 5 yaşındaki Ümran Daknes'i anlattığı resimler başta olmak üzerine çok sayıda eser yaptı.

Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kurulan resim atölyesinde yetim çocuklara kurs da veren Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde yaşanan acıyı resimlerle anlatmak istediğini söyledi.

Humus'tan 4 yıl önce geldiğini ve birçok akrabasını çatışmalarda kaybettiğini anlatan Said, Reyhanlı'da kendisine yeni bir yaşam kurduğunu ve ülkesinde yaşananları unutmamak adına böyle bir çalışma başlattığını belirtti.